Trump: Den politiske mirakelmannen

Av Anders Giæver

Foto: MANDEL NGAN / AFP

AUSTIN, TEXAS (VG) Republikanerne stoler på at Trump kan utføre et nytt politisk mirakel på tirsdag. Demokratene frykter at de har rett.

Alle ledende meningsmåler peker mot en overveiende sannsynlighet for Biden-seier på tirsdag. Så hvorfor virker demokratene langt mer nervøse enn republikanerne?

Søndag publiserte New York Times en ny meningsmåling som viste Biden med en ledelse i de fire viktige vippestatene Pennsylvania, Arizona, Florida og Wisconsin. Mest solid i den siste (11 prosent), tynnest i Florida (3 prosent og innenfor feilmarginen).

FiveThirthyEight som lager modeller basert på gjennomsnittet av alle målingene, gir Biden en vinnersjanse på nitti prosent. Det betyr at selv om målingene skulle være like gale som de var i 2016, så vil Biden fortsatt vinne.

Og likevel virker demokratene jeg snakker med eller ser på nyhetene, langt mer nervøse enn republikanerne. Mens republikanerne jubler hver gang Trump nevner «den svære røde bølgen» som «de ekte målingene» viser, blir demokratene unnvikende og flakkende i blikket. Og hver gang du spør dem om hva de tror om valgutfallet, tar de frem telefonen og klikker på oppdater-knappen til FiveThirthyEight i håp om at det skal ha kommet en ny måling som skyver pilen enda et knepp nærmere hundre prosent Biden-seier.

Noe kan rett og slett skyldes synligheten til Trump-kampanjen. Jeg har de siste dagene kjørt gjennom vippestaten Texas som er i spill for første gang på over førti år. Overalt har jeg sett Trump-skilt, bannere, og MAGA-hatter. Det tok tre dager før jeg så et Biden/Harris-skilt.

Og når Biden, Harris eller andre ledende demokrater holder taler annonseres det knapt på forhånd i frykt for at folk skal strømme til å spre smitte, mens Trumps rallys er de rene supersmitte-arrangementer.

Men det ligger også en nesten irrasjonell frykt hos demokratene for Trumps bortimot overnaturlige politiske evner. Elsk ham eller hat ham, fakta er at han har brutt så mange politiske tyngdelover siden han vant republikanernes nominasjonsvalg for fire og et halvt år siden at det nærmer seg det paranormale.

Han formulerte det best selv i 2016: «Jeg kunne stått midt på 5. aveny (i New York) og skutt en person uten å miste noen velgere».

Der har du Trump-fenomenet i et nøtteskall. Måten han opptrer på ville tatt livet av enhver annen politisk karriere i løpet av et nyhetsdøgn. Han fortsetter ufortrødent videre som om alt kaoset han skaper er den normale hverdagen.

Det er denne evnen som gjør at tilhengerne hans opptrer som om seieren allerede er i boks. Og som gjør at motstanderne hans nærer en slags overtroisk frykt for at mannen rett og slett ikke kan slås:

At hans ti prosent-vinnersjanse kommer til å kicke inn for fullt.

At meningsmålingene tar feil igjen.

At det fortsatt kan skje noe mellom nå og tirsdag som snur opp ned på hele spillet.

At selv om han skulle tape, vil han klare å finne en måte å klynge seg til makten på.

At man må stålsette seg for fire nye år med mirakler ala Donald Trump.

Publisert: 02.11.20 kl. 05:32

