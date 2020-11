VENTER: – Grunnen til at jeg synes det er verdt å droppe «den festen» nå, er fordi jeg gjerne vil dra på fest. Sier de gjeldende restriksjonene at vi må vente med fest, så venter vi, skriver Sandra Victoria Holst, i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Aleksander Stella

«25 under 25»: Vis hensyn, dropp festen!

Om det bare fantes en av-knapp for alt som omhandler smittespredning, karantener, restriksjoner og videomøter!

SANDRA VICTORIA HOLST (25), nestleder Psyktærlig

Du, som jeg, er sikkert dritt lei pandemien.

Vi har rundet strømmetjenestene og sett alt vi aldri ville sett på i vårt før-covid-liv. Nå savner vi hverdag, sosialt samvær, nærhet, moro og påfyll av impulser.

Er det ikke nok nå?

Vi er mange som har det vanskelig på grunn av restriksjonene. Mange ofrer mye, og noen ofre er faktisk så store at det gjør vondt langt inn i hjertets innerste kammer. Så mye kan vi da ikke ofre, er det lett å tenke.

Er det verdt det? Å studere hjemmefra, holde fysisk avstand fra andre, følge retningslinjer og droppe den festen med litt for mange inviterte er verdt det om det gjør at samfunnet kan åpne igjen fortere.

Noen ofrer mer enn andre. Selv om alle er i denne pandemi-situasjonen er vi fortsatt i forskjellige livssituasjoner, akkurat som før.

«Jeg er så lei av at folk driter i smittevern! Det er så kjipt å ofre så mye, og så se at de ikke gidder å ofre et par minutter for å vise hensyn,» er en replikk jeg har hørt og sagt mye de siste månedene.

Vi er mange som ofrer mye for å holde på det viktigste, men blir tvunget til å ofre det og. Å se noen utsette seg selv og andre for smitte forsterker sorgen og frustrasjonen over hva som blir tatt fra oss.

Jeg har vært mye sint. Jeg blir sint på venner som ikke holder avstand på fest, og på den som ser på meteravstanden som en ledig plass i køen.

De er kanskje ikke redd for å bli smittet, men jeg er redd fordi deres smitterisiko kan begrense behandlingen min på distriktspsykiatrisk senter og arbeidstimene mine på jobb.

Jeg blir ufattelig sint på de som skrev tullenavn og tilfeldige tall på utestedenes smittesporing og aldri fikk varselet om bekreftede smittetilfeller.

Det er sårt å tenke på at noens rampestreker kan ta fra min syke venninne muligheten for å få besøk på sykehuset. Uansett hvor mye jeg ofrer kan jeg ikke gjøre om på det.

Å ofre god helse er ikke verdt det, men jeg gjør det likevel.

Det er kanskje lett for meg som har samboer å si at den festen ikke er så viktig. Jeg slipper å være alene når jeg er hjemme.

Alle er ikke så heldige. Fest og uteliv er viktige arenaer for menneskelig kontakt. Med alkohol som tilgjengelig hjelpemiddel og isbryter samles vi for å snakke, le, danse eller bare være.

Jeg er veldig for fest. Grunnen til at jeg synes det er verdt å droppe «den festen» nå, er fordi jeg gjerne vil dra på fest. Alt vi gjør må bli gjort med ekstra hensyn nå. Til og med fest.

Sier de gjeldende restriksjonene at vi må vente med fest, så venter vi.

For å ta vare på sosiale arenaer og møtesteder må vi akseptere og følge tiltakene som blir gjort der.

Vi må være takknemlige for at vi i det hele tatt får være der. Misbruker vi tilliten og fester som om det var 2019 mister vi hele festen. Om fest er viktig for deg, hva er du villig til å ofre for den?

Jeg har også gjort feil, selv om jeg tar smittevernet seriøst. Jeg har kommet for nærme, glemt meg bort og tatt imot klemmer fordi det er ubehagelig å avvise.

Vi vil bare ha det bra, og det er vanskelig å si ifra. Jeg vil bli flinkere til å si ifra til venner og familie når jeg synes de går over grenser.

Det skal ikke være kjipt, frekt eller flaut å sette grenser. Om jeg sier ifra på en ordentlig måte blir kanskje noen andre lettet, fordi de ikke turte å si ifra selv.

Det er ikke kult å drite i reglene og retningslinjene, men egoistisk og ignorant. Løft blikket! Du er kanskje ikke tungt belastet av pandemien, men du kjenner noen som er det og kan potensielt bli belastet senere.

Dine handlinger er ikke ubetydelige. Hver enkeltes handling påvirker andre, også nasjonalt og internasjonalt. Det er kult av oss å være opplyst og bevisste våre egne handlinger.

Vi kan ikke rettferdiggjøre uforsiktighet med å si at det ikke er så farlig for oss. Om din egen sikkerhet ikke er god nok grunn for deg til å ta smittevern seriøst, ta en titt på hvilke konsekvenser det har for andre folk, grupper og land.

Driter vi i smittevern kaster vi ikke kun oss selv, men noen andre, inn i flammene. Tenker vi mindre jeg, du og de, og mer vi og oss kommer vi oss gjennom det her.

Publisert: 22.11.20 kl. 10:03

