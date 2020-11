SKATTEKRANGEL: – Hva er bløffen din, Støre, er det skatteregningen eller valgløftene, spør Høyres Henrik Asheim. Foto: Cicilie S. Andersen

Debatt

Støres store skattebløff

Så slapp omsider skattekatten ut av sekken. Støres Arbeiderparti vil øke skattene med syv milliarder kroner. Dette skal pussig nok finansiere valgløfter verdt over 26 milliarder. Her har åpenbart strategene på Youngstorget feiget ut.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HENRIK ASHEIM, arbeids- og sosialminister (H)

For velgerne likte det ikke sist Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke skattene. Men i 2017 var de i hvert fall mer realistiske. Da sa Ap rett ut at skattene måtte økes med 15 milliarder hvis de skulle ha penger til alle valgløftene. Siden har nye og dyre lovnader kommet på løpende bånd. Taksameteret teller i skrivende stund 26 milliarder kroner. Da kommer ikke Støre særlig langt med syv milliarder skattekroner på brukskontoen.

Regnestykket går ikke opp. Og det vet Støre og nestleder Tajik godt selv.

les også Dette vil Ap gjøre med skatten din

Derfor har de ikke satt av i nærheten av nok penger til Ap-løfter som gratis tannhelse, gratis skolemat, én time fysisk aktivitet i skolen eller til løftet om 3000 flere lærere i det alternative statsbudsjettet de la frem torsdag. De sier ingenting om Nord-Norgebanen de har lovet å bygge, og ingenting om hvordan de skal betale for vei og bane etter at de har reversert Jernbanereformen og Nye Veier – som har spart staten for titalls milliarder.

Dette er et sjeldent godt eksempel på at liv og lære ikke henger sammen. Det er nesten så man kan mistenke Støre for å ha skjulte skatteøkninger på lur etter valget.

Høyre er opptatt av både å være ærlige med velgerne, og å få mest mulig ut av hver eneste skattekrone. Siden vi kom i regjering, har effektivisering av offentlig sektor spart skattebetalerne for milliarder. Og vi bygger mer vei, langt raskere og rimeligere enn Ap gjorde før. Det er slike grep som skaper rom for å gi skattelettelser til alle, som igjen skaper jobber og aktivitet. Vi vil fortsette med nye ideer og bedre løsninger, i stedet for det klassiske politikersvaret Ap har uansett hva spørsmålet er: Mer stat, mer skatt. Og nå kan vi også føye til: Færre jobber.

les også Mer omfordeling med Ap

For midt i den største økonomiske krisen i vår levetid. Midt i en pandemi. Når næringslivet ligger nede med brukket rygg og hver tiende bedrift i Norge sier de frykter konkurs, vil Støre pålegge de som skaper jobber i Norge en skattesmell på toppen av det hele. For hjørnesteinsbedrifter landet rundt kan det bety at de må bruke penger på Støre-skatt, heller enn å hente ansatte tilbake fra permitteringer eller ansette flere.

Vi kommer ikke ut av krisen med mer skatt. Vi kommer ut av krisen gjennom å skape mer og inkludere flere. Før corona hadde vi etter seks år med Erna Solberg rekordlav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi. Fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor. Norsk økonomi skal gjenreises. Vi skal tilbake på topp, men da trenger vi en politikk som legger til rette for økonomisk vekst – ikke begrenser den.

Vi trenger også at politikere, inkludert statsministerkandidatene på venstresiden, er ærlige på hva de faktisk vil prioritere. Det er ikke Arbeiderpartiet med dette alternative budsjettet. Syv milliarder i økte skatter kan ikke dekke Støres regning på 26 milliarder.

Så hva er bløffen Støre, er det skatteregningen eller valgløftene?

Publisert: 16.11.20 kl. 12:41

Les også