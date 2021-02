Kommentar

Minusgradene som veltet Texas

Av Erlend Ofte Arntsen Journalist

LANGE KØER: Det er lange køer for å fylle propantanker. Foto: David J. Phillip / AP

AUSTIN, TEXAS (VG) Den vestlige verdens energisentrum klarer ikke å holde innbyggerne sine varme i fint, norsk vintervær. Hvordan havnet de her?

Når dette skrives er over 1,7 millioner innbyggere i Texas uten strøm. Tallet har vært langt over fire millioner. Den republikanske guvernøren Greg Abbott skryter på Twitter over at hundretusener hatt fått den tilbake, før hundretusener igjen mister den.

Det begynte søndag kveld med noen minusgrader, florlett snø og julestemning. Her kaller de det «vinterstorm», tross at det er vindstille og sol.

I Norge ville det største dramaet under rådende forhold vært om du smurte skiene for blått føre, når det (selvfølgelig!) var grønt.

Natt til mandag mistet vi strømmen i huset vi leier i Austin, hovedstaden i Texas. I natt startet vi på det fjerde døgnet uten strøm.

Men vi er blant de heldige. Vi har tak over hodet, en peis, gassovn og gassdrevet varmtvann. Et stakittgjerde å gå løs på om vi trenger ved. Og en leiebil man kan lade mobilen i og sjekke den nye favorittsiden poweroutage.us. Eller skrive i – på nevnte mobil. Ingen sprengte rør, eller vannlekkasjer fra leiligheten over som fryser til istapper innendørs.

Beskjeden fra den største lokale strømleverandøren var at det skulle være «rullerende» strømbrudd på maksimalt 40 minutter. Der bommet de grovt.

SKRIVER I BILEN: VGs USA-korrespondent Erlend Ofte Arntsen i Austin, Texas.

Houston, we have a problem

Motorveiene er stengt. Bilene har kun sommerdekk. Salting, strøing? Glem det. Brøytebiler? Har ikke sett noen. Flyplassen i Austin stengte ned.

Butikkene i nærheten er også stengt, tomme eller tar kun kontanter. For våre siste 12 dollar i kontanter fant jeg mel og hermetiske tomater. Matdistribusjonen er i ferd med å knele som følge det uventede vinterværet.

Det siste fra myndighetene er klar beskjed om ikke å dryppe vannet for å unngå frosne rør. Det har tært så mye på vannressursene at 12 millioner nå har problemer med vanntilførselen. Et sykehus i Austin melder om dårlig vanntrykk. Kokevarsel er sendt ut til de strømløse. Har alle gasstilførsel – fortsatt?

I Texas, under disse omstendigheter, må det være lov å skrive: Houston, we have a problem.

Austin har også tusener av hjemløse, som mange andre amerikanske storbyer. Store deler av befolkningen i Texas bor generelt spredt på landsbygda. Mange gamle bor alene. Staten er allerede hardt rammet av coronapandemien. Flere skoler er nå omgjort til varmehaller, for de aller mest sårbare. De fylles opp, andre mistet strømmen.

Folk dør av dette

På det verste skal det ha vært -22 grader i delstaten. Men siden i tirsdag ettermiddag har det ikke vært mer enn 3-4-5 minusgrader i Austin. Det er fortsatt så kaldt at oppunder 200.000 var uten strøm da de våknet onsdag morgen.

Mens downtown med sine skyskrapere var fullt opplyst mandag kveld, var det bekmørkt øst i byen, hvor mange av byens svarte og latinamerikanere bor. Svaret fra strømleverandøren var at systemet er «komplisert», og at kritisk infrastruktur var koblet på samme krets som skyskraperne.

I sosiale medier og i de hardtarbeidende regionale nyhetsmediene fortviler barnefamilier over kulden og den infrastrukturelle skandalen som har rammet en av verdens største leverandører av energi.

Folk dør av dette.

Hvordan er det mulig at de klarte å sende noen til månen, men ikke å holde sine egne innbyggere med strøm? spurte Dan Rather, 60 Minutes-profilen og austinitten, på Twitter.

fullskjerm neste STORE KONTRASTER: Mens de voksne bekymrer seg for liv og helse om strømmen ikke kommer tilbake, er mange barn ute og nyter vinterværet.

Vel, Texas er litt som Bergen. Omtrent så lenge USA har vært en union av delstater – også nå i 2021 – så har du hatt de som vil at delstaten skal skille lag med resten av landet.

Et av mange uttrykk for dette er det texanske valget om å ha sitt eget uavhengige strømnett: ERCOT – Electric Reliability Council of Texas.

Målet? Styre unna regulering og «the feds», de føderale myndighetene.

Det må gjøre vondt for dem at president Joe Biden nå må kjøre dieselaggregater ned til staten med 29 millioner innbyggere for å sikre strøm til sykehus og annen kritisk infrastruktur.

Resultatet er at «The Lone Star State» i praksis nå er ensomt avskåret fra å kunne motta nødstrøm fra andre delstater. Ikke særlig «reliable», altså.

Det er et tankekors for mange at flere av styremedlemmene i ERCOT ikke engang bor i Texas. Styrelederen bor i Michigan, visestyrelederen bor i California, ifølge lokale medier.

California er nettopp delstaten mange republikanske politikere i Texas har hånet for sin forkvaklede demokratiske styring, herunder strømbrudd. Det er noe mer stille fra disse nå.

HOLDER VARMEN: Ashely Archibad og barna Avett, Cohen, Luella og Sanders. Foto: Ricardo B. Brazziell / Austin American-Statesman / AP / NTB

Politisk spetakkel

Til vanlig er ERCOTs største bekymring den pinefulle heten midt på sommeren som gjør at alle bruker mye strøm på nedkjøling.

Men det viste seg at de var totalt uforberedt på noen få minusgrader. Kort fortalt er ikke strømnettet dimensjonert for etterspørselen. ERCOT regnet et med forbruk på 67 megawatt i dette vinterværet, men allerede søndag var forbruket på 69 megawatt.

I frykt for at hele nettet skulle bryte sammen, begynte man de «rullerende» strømbruddene.

Så klarte man ikke å skru på strømmen igjen fordi minusgradene har fryst til og ødelagt produksjonen. I tillegg er den store bekymringen at det er for mye etterspørsel i de delene av nettet som nå er skrudd av, som kan føre til overbelastning om man skrur på strømmen igjen.

Hverken ERCOT eller guvernøren har noe svar på når der skal bli liv i termostaten igjen. Ingen advarte vanlige folk om hva som ventet denne uken, heller.

Dette skaper selvfølgelig et politisk spetakkel.

«Green New Deal»

Guvernør Abbott tar så langt null ansvar. Han ber heller om oppsigelsen til ledelsen i ERCOT og har beordret gransking. Og sier på TV at dette viser hvorfor grønn omstilling, en «Green New Deal», er feil vei gå.

Jeg har ikke sett noe om hva han som guvernør svarer på påstandene om at strømnettet er neglisjert og underfinansiert. Eksperter har spådd at det en dag ville kollapse som Sovjetunionen.

På Fox News slås det politisk mynt på at dette er de tilfryste vindmøllene og venstresidens energipolitikk sin skyld.

Fra motsatt side klinker demokratenes superstjerne et godt stykke ut på den amerikanske venstresiden, Alexandria Ocasio-Cortez, til med påstanden om at det virkelige problemet er den fossile energien. Strømkrisen viser nettopp behovet for en «Green New Deal», mener hun.

fullskjerm neste VARME: Uten strøm lages det kreative løsninger for å få varme.

Vindmøller utgjorde kun syv prosent av den forventede strømproduksjonen før krisen denne uken. Det er først og fremst rørene som frakter gassen som har sviktet texanerne, ifølge fagfolkene. De har fryst til.

Men i et polarisert USA, blir også denne katastrofen en kilde til ytterligere splittelse, som med pandemien. Symbolpolitikken fortsetter mens velgerne biter tenner.

Da hjelper det å se naboer bry seg om hverandre. De med strøm åpner opp, andre bringer mat.

Selv fikk vi et stykke hjortekjøtt, visstnok skutt med pil og bue, i hånden fra naboene her i stad. Det ble et av de bedre måltidene på lang tid. Det er bare å håpe at jeg får smuglet med meg noe hvalkjøtt fra Norge en gang, slik at vi får invitert dem over for å gjengjelde sjenerøsiteten.