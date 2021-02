Leder

Nå må Utøya-striden bilegges

MINNESTED: Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Det skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Søksmålet som hadde til hensikt å stoppe oppføringen av et minnested på Utøyakaia, førte ikke frem.

Av hensyn til alle involverte, også de berørte naboene i Hole kommune, må det nå settes punktum for flere opprivende rettssaker.

Til sommeren er det ti år siden det verste terrorangrepet på norsk jord fant sted. En høyreekstrem nordmann sprengte regjeringskvartalet og drepte i alt 77 mennesker, de fleste barn og ungdom samlet til AUFs årlige leir på Utøya.

Mange som bor eller har tilknytning til området gjorde en modig og avgjørende innsats da unge mennesker måtte flykte for livet. Det var de som dro ut i båter og plukket dem opp av vannet. De stilte opp som frivillige hjelpere på landsiden og på Sundvolden hotell. De var Norge på sitt beste og sterkeste i et døgn der mye gikk galt.

At flere av disse ikke ønsker en permanent påminnelse om det dramatiske skrekkdøgnet, eller frykter at et minnesmerke skal bli en negativ attraksjon i lokalmiljøet, er forståelig. Deres innvendinger er relevante og vil nødvendigvis veie tungt i en samlet vurdering av hvilke behov som står opp mot hverandre.

Det er det Ringerike tingrett nå har gjort. De har tatt naboene på største alvor. Enhver borger som mener seg urettmessig behandlet kan få sin sak prøvd for domstolen. Tingretten har gitt dem denne muligheten.

Naboene som gikk til søksmål mot staten og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon for å hindre oppføring av et nasjonalt Utøya-minnesmerke, har forlangt byggeforbud med henvisning til at tiltaket strider mot naboloven og Den europeiske menneskerettskommisjon.

Tingretten er ikke enig i at selve etableringen er rettsstridig, men gir likevel saksøkerne medhold i at «de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde». I domsslutningen heter det videre at «retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende. Slik retten vurderer saken har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne.»

Det er direkte tragisk at frontene mellom partene er blitt så uforsonlige. Nå håper vi striden kan bilegges. Som tingretten er inne på i dommen «er det av verdi for samfunnet at saksøkerne etter en årelang og for dem smertefull prosess, fikk prøvd saken i sin fulle bredde for domstolene.» En anke vil bare skape enda mer vondt blod.

Tingrettens beslutning er den riktige, slik vi ser det. Hensynet til dem som ble konkret angrepet 22. juli må komme først. De som overlevde attentatet, ofrenes pårørende, deres familier og andre som sto de berørte nær, trenger et minnested.

Om drøye fem måneder skal tiårsdagen for udåden markeres. Da må minnesmerket stå klart. Noe annet vil være uverdig.