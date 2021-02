FULL STØTTE: – Jeg har aldri møtt en politiker som er mer opptatt av det enkelte individ enn Sylvi, skriver Erlend Wiborg (t.h.). Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Sylvi Listhaug er rett kvinne for Frp!

Jeg kjenner Sylvi godt etter å ha jobbet tett sammen henne, og hun vil bli en meget god partileder for Fremskrittspartiet.

ERLEND WIBORG, stortingsrepresentant (Frp)

Jeg har vært heldig som har fått vært med i Fremskrittspartiet i 20 år med oppturer og nedturer. Grunnen til at jeg meldte meg inn i partiet var ønsket om mer frihet for enkeltindividene. Jeg har stor tiltro til at hvert enkelt individ kjenner seg selv og egne behov best, det vet ikke alltid politikere og byråkrater.

Det at vi i Norge har et liberalistisk folkeparti som har dette som rettesnor var det som appellerte til meg. Det å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep er en av grunnpilarene i Frp. Samtidig er jeg glad for at Frp ønsker et sikkerhetsnett for de som av forskjellige grunner har behov for hjelp i løpet av livet.

Sykdom og arbeidsledighet kan skje oss alle, og da må vi ha et sikkerhetsnett som gir oss den beste hjelpen. Dette uavhengig av om det er en privat eller en offentlig aktør som hjelper oss – du og ditt behov er det viktigste!

Norske verdier som har bidratt til å bygge dette fantastiske landet vi som lever i er under press. Totalitære krefter har opp igjennom historien – men også i nåtid – ønsket å ødelegge dette. Både kommunismen, nazismen, og islamismen har vært og er en trussel mot vårt samfunn. Jeg er derfor stolt av å tilhøre et parti står oppreist og sier at slike totalitære krefter ikke hører hjemme i Norge, og at de må bekjempes.

Jeg tilhører et liberalistisk folkeparti som er klare på at staten ikke kan ese ut i det uendelige, men faktisk må prioritere det som er viktigst. Det gjør at vi kan hjelpe de som virkelig sliter og de som er syke, og samtidig sørge for gode skoler og barnehager for barna våre.

Verdier må skapes før de kan høstes, og den verdiskapningen må komme fra næringslivet.

Vår jobb som politikere er å legge til rette for næringslivet gjennom lavere skatter og avgifter, mindre byråkrati, og ikke minst en kraftig satsing på samferdsel og annen infrastruktur.

Jeg har hatt den gleden av å samarbeide med mange politikere, og Sylvi Listhaug er en av dem. Hun er en politiker som er elsket og hatet. Hun er uredd og kompromissløs i kampen for det hun og Fremskrittspartiet tror på. Samfunnet vårt trenger ikke flere politikere med ryggrad som en blekksprut, samfunnet trenger handlekraftige politikere som er ærlige, og som sier tingene slik de faktisk er.

Jeg har aldri møtt en politiker som er mer opptatt av det enkelte individ enn Sylvi. Når hun ønsker å endre noe for å hjelpe en person eller en bedrift som sliter, og hun blir møtt med byråkratiske motforestillinger, svarer hun på sitt sedvanlige vis: «Det drit eg i». Samtidig lytter hun til motargumenter og kan gjøre justeringer, men hun viker aldri i sitt mål, og hun har et glødende engasjement for folk flest!

Det å ha en sterk og uredd partileder er noe Frp har hatt suksess med gjennom mange år. Som liberalist ønsker jeg at Fremskrittspartiet skal få størst mulig oppslutning slik at vi kan få gjennomført mest mulig av vår politikk til det beste for folk flest. Jeg kjenner Sylvi godt etter å ha jobbet tett sammen henne, og hun vil bli en meget god partileder for Fremskrittspartiet.

Derfor støtter jeg helhjertet opp under henne som ny partileder, og Ketil Solvik Olsen som ny 1. nestleder. Frp vil da få en ledelse som kjemper for de grunnleggende verdiene Frp er tuftet på, har gjennomføringsevne, og vil være kompromissløse forsvarere av enkeltindividenes rett til å styre sitt eget liv.