Angrep på frie medier

STILNER KRITIKK: Ungarns statsminister Viktor Orban er blant regjeringssjefene som kritiseres for angrep på frie medier. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

I en pandemi er det nødvendig å innføre inngripende tiltak for å redusere smittefaren. I noen europeiske land har myndighetene brukt anledningen til å gjøre noe helt annet. De trapper opp angrepene på frie medier og organisasjoner.

Begrensninger i ytrings- og pressefriheten må alltid påtales og fordømmes. Det er ikke mindre viktig under en pandemi. Det er avgjørende at pressen kan stille kritiske spørsmål til myndighetene. Det må være rom for en åpen offentlig debatt.

Dessverre finnes det flere eksempler på at regjeringer, også i europeiske land, bruker Covid-19 som et påskudd for å svekke presse- og organisasjonsfriheten. The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) er en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon med et nettverk av medlemmer i 18 EU-land. I en ny rapport retter organisasjonen søkelyset på de angrep som har funnet sted mot mediemangfold og informasjonsfrihet i løpet av det siste året. Liberties sier dette kommer sterkest til uttrykk i Ungarn, Polen, Slovenia og Tsjekkia.

I Polen har et statskontrollert oljeselskap kjøpt et av landets største medieselskaper. Regjeringen vil skattlegge mediene hardere, noe som oppfattes som en alvorlig trussel mot den frie og uavhengige pressen. I Ungarn har en radiostasjon som er kritisk til regjeringen blitt fratatt lisensen. I Tsjekkia eier statsminister Andrej Babîs en tredjedel av de private medieselskapene. Dette er bare noen få av mange eksempler.

Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) rangerer verdens land etter graden av pressefrihet. Norge er på første plass i 2020. Slovenia er nummer 32, Polen nummer 62 og Ungarn nummer 89. På fem år har Tsjekkia falt fra 13. til 40. plass. Felles for disse landene er at de har regjeringer som på ulike vis forsøker å svekke uavhengige medier. Det skjer gjennom økonomisk press, trakassering av journalister og endringer i lovverket. Også uavhengige borgerrettighetsgrupper kommer under press.

Det er svært urovekkende at demokratiske rettigheter forvitrer i flere av EUs medlemsland. Det bryter med verdigrunnlaget for det europeiske fellesskapet. EU kan i slike tilfeller innføre sanksjoner, som å holde tilbake økonomiske støtteordninger. En annen respons er å støtte krefter som arbeider for mangfold og frihet i mediene. Gjennom samarbeidet i EØS bør også Norge tydelig markere standpunkt. Vi kan ikke stilltiende godta at presse- og ytringsfriheten undergraves i land vi samarbeider med.

Frie og uavhengige medier er av uvurderlig stor betydning, også i en krisetid. I velfungerende, opplyste demokratier er tilliten høy til myndighetene. Tillit kommer godt med når vi i fellesskap skal bekjempe en pandemi.