Riksrett ved reisens slutt

Av Anders Giæver

Opprørere inntar Kongressbygningen i Washington DC onsdag, etter at avtroppende president Donald Trump har bedt dem om å «ta i bruk andre regler». Foto: Thomas Nilsson / VG

En ny riksrettssak vil først og fremst trekke oppmerksomheten bort fra seierherren Joe Biden og over på taperen Donald Trump — nok en gang.

I en av de aller siste ukene i Trumps snart fire år lange presidentskap, skjedde det endelig. Presidenten gikk så langt at selv ikke de mest kyniske støttespillerne hans, som senator Mitch McConnell eller Lindsey Graham, klarte å støtte ham lenger.

Langt ut på høyresiden i det republikanske partiet satt man skrekkslagne onsdag kveld og så og hørte hvordan Trump roste de bevæpnede gruppene som hadde tatt seg inn i nasjonalforsamlingen for å stoppe den demokratiske prosessen.

«Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle», sa presidenten, mens enkelte av tilhengerne hans ble drept inne i kapitolbygningen i forsøket på å hindre de folkevalgte i å gjennomføre oppgaven den amerikanske grunnloven har pålagt dem.

Noen dager etterpå står Trump alene igjen, med bare familien, de nærmeste spyttslikkerne og en håndfull av de mest ryggradsløse opportunistene som senator Ted Cruz (som neppe nærer varme følelser for Trump, men som håper å overta velgerne hans), ved sin side.

Natt til lørdag ble også Twitter-kontoen hans stengt permanent. SoMe-selskapet som ble et av verdens største ved at presidenten valgte å bruke det som sin viktigste kringkastingsplattform, har kastet seg på i hylekoret. Nesten ingen vil lenger assosieres med det synkende skipet. Livbåtene er overfylte.

Og demokratene i Kongressen, som er blitt ydmyket av Trump gjennom fire samfulle år, øyner en siste sjanse til revansj. En omkamp etter riksrettssaken de tapte i fjor. La ham stå til ansvar en siste gang. Og tving alle hans tidligere støttespillere i det republikanske partiet til å vise om de er villige til å gå ned med skuta.

Det er psykologisk forståelig. Og det er konstitusjonelt fullt mulig. En riksrettssak er en politisk, og ikke en juridisk prosess. Demokratene i kongressen er i sin fulle rett til å initiere den.

Og grunnlaget vil være ganske klart for de fleste: Rett før stormingen av Kongressen kom Trump med en direkte oppfordring:

«Vi går til Capitol for at deres stemmer skal bli hørt....fordi du vil aldri ta tilbake landet vårt med svakhet, du må vise styrke og du må være sterk. Når du tar noen i svindel, så må du ta i bruk andre regler. Stopp tyveriet - du må gjøre det før vi har noe land igjen».

Så muligheten er der. Men er det smart? Er det riktig bruk av ressurser? Og er det noen grunn til å tro at det vil gi noe annet sluttresultat enn forrige gang?

Selv om enkelte republikanske senatorer har antydet at de mener det er grunn for riksrett, er det antagelig langt fra det totredjedels flertallet som kreves i Senatet for en fellende dom.

Og man kan ikke se bort fra at en slik prosess ville føre til at Trump kan vinne tilbake noe av sympatien han har mistet de siste ukene.

Men først og fremst vil en ny riksrettssak nå avspore all oppmerksomheten, støtten, energien og den tverrpolitiske goodwillen påtroppende president Joe Biden vil trenge i de viktige første hundre dagene av sin periode.

En riksrettssak er som sagt en politisk prosess. På den andre siden av presidentembetet venter en rekke juridiske prosesser allerede på Donald Trump. Minst seks pågående etterforskninger om alt fra misbruk av valgkampmidler til skatteunndragelse og eiendomssvindel er satt på vent til Trump mister sin strafferettslige immunitet.

Den politiske dommen fikk han allerede 3. november i fjor, da et solid flertall av amerikanske velgere unnlot å gjenvelge ham etter bare en periode. Og det er slik man helst feller dommer over maktmisbrukere i et demokrati.

Ved hjelp av stemmesedler og ikke rettsapparatet eller militæret.

