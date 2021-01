TV-PAR: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevar i rollene som hertug og sosietetsdronning i Netflix-serien «Bridgerton». Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX / BRIDGERTON_108_LD_unit_01959

Etterlyser mangfold på TV: Mener Erna bør se «Bridgerton»!

I juleferien så jeg mye bra på TV, som dramaserien «Bridgerton» og Ernas nyttårstale. Fint, på forskjellige måter riktignok. Men kanskje burde Erna Solberg og hennes folk utveksle noen ideer med serieskaper Shonda Rhimes?

Morten Hegseth er programleder i VGTV. Foto: Mina Martine Lystad

MORTEN HEGSETH, programleder

Selv om jeg likte både «Bridgerton» og Ernas nyttårstale veldig godt, skilte de seg veldig fra hverandre på ett viktig punkt.

Det er SÅ mye å elske i Bridgerton (Hei, Duke of Hastings!). Men det kuleste er at den er castet til perfeksjon. Og med det mener jeg variasjon. Serien handler om overklasse-England på 1800-tallet, men faller på ingen måte for fristelsen å gjøre det blendahvitt (selv om det dessverre var sånn i virkeligheten).

Ei heller å bruke de få fargede skuespillerne som underklasse mens de andre hvite får skinne på toppen. Seriens «bossbitch» er en svart dronning for guds skyld! ELSK. I resten av rollene er det også en deilig fargemix.

les også «25 under 25»: «Basic Bitch»: Nok en blendahvit TV-serie

Produsent av serien er Shonda Rhimes, som også står bak mine evig favorittserie «Greys Anatomy».

Og i «Bridgerton», som i «Greys Anatomy» og sine andre serier («Scandal» og «Private practice», for å nevne noen) er Rhimes eksepsjonell til å få frem personer og kulturer i alle regnbuens farger. (Dette inkluderer også homs, lesb, trans, funksjonsnedsatte ++).

Men over til Ernas tale. Som jeg også likte veldig godt. Her scoret det ikke like bra på casting eller oppmerksomhet rundt svart kultur. For er det ikke merkelig å oppsummere 2020 uten å nevne (og hylle!) Black Lives Matter? Det er jo som å ikke nevne corona, typ.

Talen avsluttes av at et jentekor synger nasjonalsangen. Det var så fint!

Men i statsministerens nyttårstale til alle nordmenn, så hadde det vært så bra og fint med et kor hvor det også fantes barn som var mørke i huden. Det var nemlig ingen av de rundt 40 syngende.

Og dette er selvfølgelig ingen av koristene sin skyld, men det hadde gjort det ekstra rørende og fint om flere barn kunne kjent seg igjen, når koret sang oss ut på nasjonalsangen etter sjefens tale til folket.

NRK Super er jo best i klassen på dette som regel (jeg ble for eksempel helt rørt av castingen i julekalenderen «Stjernestøv» også!) og det å vise frem mangfold gjør som kjent alt litt finere.

Kanskje Erna Solberg og Shonda Rhimes bør ta seg en kaffekopp for å utveksle litt ideer.