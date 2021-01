KONSPIÅRET 2020: – Fakta og fantasi blandes, og det trekkes konklusjoner med farlige konsekvenser, skriver vår franske skribent Lorelou Desjardins. Frankrikes president Emmanuel Macron ble selv smittet av viruset i desember. Foto: Charles Platiau / POOL Reuters

De sykelige konspirasjonsteoriene

Konspirasjonsteorier er som en sykdom som spres uten at det finnes en vaksine. Jeg er redd for at et politisk parti spiller på disse forrykte teoriene for å vinne neste valg.

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger, jurist og forfatter, bosatt i Norge

«Det er egentlig Facebook og Google som lagde coronaviruset.»

Slik begynte videosamtalen med et medlem av min franske familie på julaften. «Okay ...», svarte jeg med et smil. Jeg klarte ikke å le, fordi jeg vet at konspirasjonsteorier har spredt seg like raskt som viruset hjemme i Frankrike. «Men hvorfor tror du det?», spurte jeg.

«Det er ’BigTech’ – altså Google, Amazon, Facebook og Apple – som sammen har lagd viruset. De tjener enorme summer på at samfunnet er nedstengt. Vi er mye mer på internett og sosiale medier. Derfor har de skapt viruset, for å få oss til å bli enda mer avhengige av sosiale medier, slik at de kan tjene mer penger.»

Jeg benekter ikke at noen har tjent seg styrtrike under denne helsekrisen. Amazon har aldri tjent så mye penger som under pandemien, melder Reuters. Men å tjene på krisen er selvsagt ikke et bevis i seg selv på at de som tjener på det også er årsaken til pandemien. Problemet med konspirasjonsteorier er at de inneholder noen fakta og mye fantasi. «Hvilke bevis har du på at de har lagd det?».

«Alle bevisene er skjult av vår regjering. President Macron har inngått en hemmelig avtale med ’Big Tech’», lød svaret.

Jeg må innrømme at jeg har alltid har sett litt ned på «konspiratorikere». Jeg tenkte at de tror på disse sprø teoriene fordi de har lav utdanning og ikke har tilgang til vitenskap. Eller at de har blitt desperate på grunn av fattigdom og urettferdighet i samfunnet. Min egen farmor trodde aldri på at mennesker hadde landet på Månen, noe hun fasthold helt til hun døde i 1998. Det var filmskapere i Hollywood som sto bak, mente hun. Hun kom fra en veldig fattig familie i Quebec i Canada. Hun hadde kun to års skolegang, og kunne knapt lese.

Familiemedlemmet jeg snakket med er høyt utdannet, tilhører høy fransk middelklasse, eier en enebolig, er gift med barn og har en god jobb. Han har tilgang til all vitenskapelig litteratur han måtte behøve. Han har ikke mistet jobben sin og er ikke økonomisk påvirket av pandemien. Det eneste som er blitt vanskelig for ham og hans like er at de ikke kan reise så mye som før, og ikke gå i teatret eller operaen på grunn av portforbudet i Frankrike. Så hva har skjedd?

Den påstått «hemmelige avtalen mellom BigTech og Macron» er ikke den eneste konspirasjonsteorien jeg har fått servert av mine franske bekjente de siste månedene. Munnbind er visstnok anbefalt av franske myndigheter fordi regjeringen har en hemmelig avtale med munnbindprodusenter. Og vaksinen er anbefalt på grunn av en lignende avtale med legemiddel-selskaper. Mange bruker Sverige som et levende eksempel på at «ingen dør», selv når regjeringen ikke stenger ned samfunnet. Dette siste er noe som påstås i en fransk «dokumentarfilm». Den heter «Hold up, Retour sur un chaos» og ble sett over seks millioner ganger på ti dager. Den er ikke tilgjengelig lenger, kanskje fordi så mange som ble intervjuet har distansert seg fra filmen. Den begynner med troverdige profesjonelle som en lege og en tidligere helsestatsråd. Etter to og en halv time er man nærmest overbevist på at viruset ble lagd for å utslette millioner av fattige i verden.

Jeg har prøvd å forklare litt mer om den svenske situasjonen. Jeg har også fortalt om venner som sliter med pusteproblemer lenge etter å ha blitt syke av viruset. Men svarene jeg får er mildt sagt overraskende:

«Det er ikke mulig», svarte en bekjent av meg i sosiale medier. «Ingen er egentlig blitt syke av coronaviruset. De har bare testet positivt, og det er disse tallene regjeringen bruker for å skremme oss, innføre portforbud og drive med ulovligheter mens vi alle er fanget hjemme.»

Dette siste var en referanse til den nylige skandalen der den franske regjeringen annonserte at det blir ulovlig å filme politifolk selv når disse bryter loven. Noen dager etter ble fire politimenn filmet av CCTV mens de banket opp en svart musikkprodusent. Ville regjeringen få loven gjennom likevel? Ja. Men betyr det at ingen har corona? Nei.

Igjen – fakta og fantasi blandes, og det trekkes konklusjoner med farlige konsekvenser.

Når man tror at ingen blir syk, så føles det unødvendig å respektere den nødvendige sosiale distanseringen. Når man tror at vaksinen er anbefalt for at legemiddelselskapene skal berike seg, er man «politisk engasjert» når man nekter å vaksinere seg. Når folk har mistet all tillit til regjeringen og til vitenskapen, hvordan kan jeg, som verken er lege eller professor, overbevise dem om at de tar feil?

Er det bare mine bekjente som er blitt smittet av konspirasjonsteorier eller er det noe mer spredt i det franske samfunnet? En undersøkelse lagd av Conspiracy Watch 2018 viser at 79 prosent av alle franskmenn trodde på minst en konspirasjonsteori. 21 prosent trodde på minst fem slike teorier. Det var før corona.

Dette er et så kjent problem i år, at franske aviser og radioprogrammer har publisert kronikker av typen «Slik overlever du julefeiringen med dine konspiratorisk anlagte familiemedlemmer». Om du hadde spurt meg i fjor om man bør ta de som tror på konspirasjonsteorier på alvor, så hadde jeg svart nei. De er idioter, gale, desperate.

Men kanskje var det egentlig jeg som var idioten. For konspirasjonsteorier er som en sykdom som sprer seg, uten at det finnes en vaksine. Jeg er nå redd for at et politisk parti spiller på disse forrykte teoriene for å vinne neste valg.

Mitt nyttårsønske for 2021 er at flere mennesker både får en sunn kropp, men også sunt sinn.