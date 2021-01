VEKKER OPPSIKT: – At Senterpartiet som er uttalt motstander av EØS-avtalen er skeptisk til samarbeid med EU er kanskje ikke så overraskende. At også Arbeiderpartiet og Ingvild Kjerkol (bildet) stiller spørsmål ved Norges innkjøpsavtaler gjennom EU er mer oppsiktsvekkende, skriver Catharina Bu. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB

Vaksine-debatten: Ingen er trygge før alle er trygge

Norge er et lite land og vår utenrikspolitikk er tuftet på internasjonalt samarbeid og solidaritet. Å gå bort i fra dette når det gjelder som mest, er vi lite tjent med.

CATHARINA BU, internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda

I debattprogrammet Politisk Kvarter på NRK i dag, mandag 11.1., ber leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum regjeringen om å gå utenom det europeiske samarbeidet for innkjøp av vaksiner. Også Arbeiderpartiet etterspurte det samme i forrige uke.

Opposisjonen vil altså at Norge skal snike i den internasjonale vaksinekøen. Ved å avtale innkjøp via EU sikrer vi det minste solidaritet med våre naboland. Det beste ville vært om vi inngikk en global avtale, men det er det ingen som er interessert i.

At Senterpartiet som er uttalt motstander av EØS-avtalen er skeptisk til samarbeid med EU er kanskje ikke så overraskende. At også Arbeiderpartiet stiller spørsmål ved Norges innkjøpsavtaler gjennom EU er mer oppsiktsvekkende. Det er selvsagt bra at alle sider av pandemien og hvordan vi håndterer den er gjenstand for åpen politisk debatt.

Men alternativet til å kjøpe vaksiner gjennom EU ville være å inngå bilaterale avtaler med legemiddelselskapene. Det har land som Israel og Canada gjort, og de har kjøpt langt flere doser enn Norge. Det er landene som har betalt mest som har stått først i vaksinekøen. «Money talks», og det er ikke akkurat noe å si på etterspørselssiden i disse dager.

Pandemien rammer hele verden, og derfor vil ikke nordmenn være trygge fra viruset før alle land har fått tilstrekkelig vaksinedekning. Å kjøpe inn et stort antall vaksiner til en befolkning som i relativ målestokk har lidd lite av krisen, samtidig som land både nær oss og på andre kontinent opplever en ukontrollerbar virusspredning, er både uklokt og umoralsk.

Faktum er dessuten at Norge allerede har sikret seg mer enn nok vaksinedoser. Inntil nylig hadde vi opsjoner på 7,7 millioner doser. I forrige uke kom nyheten om at vi kan få hele 3,6 millioner doser på toppen av dette, etter at EU sikret seg 300 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksinen. Langt mer enn vår befolkning. Skulle vi sikret oss enda flere gjennom bilaterale avtaler ville vi oppnådd lite mer enn å fyre opp under det pågående kappløpet mellom rike land, samtidig som vi ville slått beina under de internasjonale vaksinefordelingsmekanismene vi selv har bidratt til å etablere.

Norge bidrar inn i det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX, som skal sikre vaksiner til verdens fattigste land. Dessverre er initiativet underfinansiert, og fremdriften treg, selv om også disse landene trenger vaksiner fort. Det er gjerne USA, Storbritannia og Italia vi hører mest om i norske medier, men folkerike lav- og mellominntektsland er hardt rammet, slik som for eksempel India, Brasil og Mexico. Over tid har situasjonen vært ille i flere asiatiske og latinamerikanske land.

Afrika som region har foreløpig sluppet unna de store smitte- og dødstallene, men det er grunn til å tro at mørketallene er store. Svært få afrikanske land fører statistikk over dødsårsaker. Dessuten er det en høyst reell mulighet for at dette kan snu. Sør-Afrika har for eksempel opplevd en dramatisk utvikling den siste tiden. Den 31. desember registeret landet 18 000 nye smittetilfeller på én dag, mens 436 mennesker døde i løpet av det samme døgnet. Totalt har mer enn 32 000 sørafrikanere dødd av korona, over 4000 av dem er helsearbeidere. Sprer viruset seg ukontrollert videre på det afrikanske kontinentet vil konsekvensene bli katastrofale.

Tilgang på elementært smittevernutstyr som såpe og masker er mangelvare. Da pandemien brøt ut i mars 2020 hadde kontinentet færre enn to tusen respiratorer. Den sentralafrikanske republikk hadde tre til sin befolkning på fem millioner innbyggere. Ti afrikanske land hadde ingen.

Mens vi her hjemme hisser oss opp over at det tar to og ikke én uke å få satt de første vaksinene, ventes det at Sør-Afrika kan sette de første vaksinene først i mars. Og mens Bent Høie sier vi vil nå full vaksinasjonsdekning i løpet av sommeren, vil afrikanske land kun ha vaksinert 20 prosent av befolkningen om ett år. Dette er 1/3 av hva afrikanske ledere sier det er behov for. Helseministeren har selv innrømmet at dette samarbeidet går for tregt til at det er nyttig for Norges dekning.

Hadde de rike landene forpliktet seg til å kjøpe sine vaksiner gjennom Covax i stedet for å inngå avtaler direkte med vaksineprodusentene ville situasjonen vært annerledes. Nå har Covax blitt et slags bistandsprosjekt som de rike landene er lunkne med å finansiere.

Den globale vaksinefordelingen er med andre ord ekstremt urettferdig. Det er de med mest penger og politisk kapital som vinner fram. Ifølge en studie fra Duke Global Health Innovation Center i Durham i Nord-Carolina, vil størsteparten av befolkningen i fattige land måtte vente til 2024 før de kan bli vaksinert dersom rike land fortsetter sine aggressive innkjøp. Når rike land rensker hyllene for vaksiner, er det lite igjen til de fattige landene.

Slik markedet fungerer nå får vi altså et A og et B-lag, de rike landene som har mye penger og de fattige som må vente. Dette har vi sett før. Da effektive AIDS-medisiner ble utviklet på 1990-tallet, tok det nesten to tiår før de ble lett tilgjengelige for de hardest rammede befolkningene i Afrika, delvis på grunn av prissetting og patentlover. I løpet av den tiden døde millioner av afrikanere. Vi risikerer at det samme vil skje med COVID-19. Legemiddelselskapene presser prisene opp og selger først til landene som betaler mest.

Avtalene som inngås mellom landene og legemiddelselskapene er dessuten strengt hemmelige, til tross for at det er store offentlige penger som brukes. Det skal sies at etikken hos de ulike selskapene varierer. Oxford-AstraZeneca skal for eksempel ha garantert at 64 prosent av vaksinene deres skal gå til utviklingsland.

Gitt det enorme omfanget av den globale krisen hadde det kledd opposisjonen bedre om de stilte regjeringen helt andre spørsmål. Nemlig: hvilke krav Norge stiller til legemiddelselskapene om åpenhet rundt prising og deling av teknologi? Settes det en fornuftig grense for hvor mange doser et land kan bestille på vegne av egen befolkning? Kan Norge gjøre mer for å sikre tilstrekkelig og rettferdig fordeling av vaksiner globalt?

Internasjonalt samarbeid var allerede på et bunnivå da koronapandemien inntraff for ett år siden. Det taper små land som Norge på. Hvor fort og hvordan vi kommer oss ut av pandemien blir en test på verdens vilje til å vise solidaritet og til å samarbeide. Konsekvensene av å ikke gjøre det vil bli alvorlige, både for oss i Norge og for de som er hardest rammet og trenger mest akkurat nå.