«25 under 25»: Kroppspresset på TikTok må ta slutt!

Det er på tide å ta et oppgjør med de utallige trendene på sosiale medier som fremmer usunne kropp- og skjønnhetsidealer.

SABINA MAJALIWA (20), TikToker

TikTok er en app som på kort tid har blitt kjempestor, med over 800 millioner aktive brukere over hele verden. Som en aktiv TikToker synes jeg dette er veldig gøy, og jeg elsker å få uttrykt meg og vise talentene mine på appen.

Men som ved alle andre sosiale medier, så er det også mørke sider ved TikTok.

Er det en ting jeg misliker ved TikTok, er det de utallig mange «trendene» som bare handler om kropp og utseende.

Før følte jeg at appen gikk mer ut på hva slags talent folk hadde, men nå ser jeg at fokuset har blitt mer og mer på kropp og utseende.

Dette er forferdelig trist å se.

I 2019 kom jeg over en trend som het «smallwaistchallenge».

Utfordringen gikk ut på at jenter skulle vise fram kroppsfasongen deres ved at de først hadde på seg en genser eller noe som skjulte hvordan kroppsfasongen deres så ut, og deretter tok på et belte og holdt den stram rundt livet for å vise frem kroppsformen, og se hvor stor eller liten midje man hadde.

Jeg ble rett og slett kjempelei meg da jeg så at utfordringen gikk viralt og at mange unge jenter kastet seg på trenden.

I 2020 kom en lignende trend på banen der jenter skulle ta på seg en stor T-skjorte og dra den inn mot livet, igjen for å vise kroppsfasongen.

Jeg kom over en video av en jente som gråt over at hun hatet trenden:

I videoen ser man tydelig at jenta er skuffet og lei seg over at kroppen hennes ikke så ut som andre jenter som kastet seg på trenden.

Dette er bare en av hundrevis av videoer jeg har kommet over der både jenter og gutter blir utfordret til å bli med på forskjellige lignende trender.

En annen problematisk trend som fort ble veldig populær, er «What I eat in a day challenge», der folk skal vise hva de spiser i løpet av dagen. I kommentarfeltet kan man se at mange unge sammenligner seg med vedkommende, og kommenterer negativt til egen kropp og eget matinntak.

Det som gjør mest vondt er at en del store Tiktok-stjerner bidrar til kroppspress ved å bli med på slike trender.

Vi skal ikke bidra til å skape kroppspress.

I sånne situasjoner tenker jeg mest på alle de unge på appen. Selv om TikTok har en aldersgrense på 13 år, er det mange barn under 13 som bruker TikTok.

Hvordan er det for dem å vokse opp i en verden der man lærer at utseendet ditt har mer å si enn talentene du har?

For noen måneder siden kom jeg over en annen video av en liten jente som danset til en trend for moro skyld, og jeg synes det var koselig å se at hun hadde det gøy.

Men da jeg åpnet kommentarfeltet, var det fullt av negative kommentarer som sa at jenta var for feit til å danse.

Jeg ble satt ut og lurte på hva kroppen hennes hadde med dansen å gjøre, og hvorfor noen følte behov for å kommentere noe sånt.

Selv om TikTok for det meste er en gøyal app, er det viktig for meg å advare folk der ute om at det er fullt av kroppspress, trakassering og netthets på appen.

I verste fall kan dette være skadelig for de unges psykiske helse, og derfor bør foreldre med unge barn på TikTok holde et godt øye med barnas TikTok-forbruk.

Som TikToker vet jeg at en del unge folk ser opp til meg.

Jeg er opptatt av at mine følgere skal føle seg bra etter å ha sett på videoene mine.

Jeg prøver å skille meg ut ved å ikke følger trender, men heller prøver å gå en annen vei, og ofte lager humoristiske videoer som har som mål å spre glede og positivitet.

Jeg anbefaler alle som bruker TikTok om å huske å spre positivitet, og huske at mange unge ser opp til deg.

Hvis man ser noe man ikke liker så kan man trykke på «ikke interessert» på videoen, deretter kommer det opp mindre videoer av brukeren eller lignende brukere fremover på feeden din.

Man trenger dessuten ikke alltid å skrive det man tenker. Nettvettregler gjelder også på TikTok.

Behandle andre slik som du ønsker å bli behandlet!