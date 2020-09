EN NY DAG TRUER: – Vi har heldigvis en Nobelkomité som forkaster de nominasjonene som ikke har gjort seg fortjent til prisen. Så får heller Christian Tybring-Gjedde fortsette å nominere Trump til Fredsprisen, skriver Trine Skei Grande. Foto: Tegning: Morten Mørland

Er det «Groundhog Day» allerede?

Donald Trump ble altså nominert til Fredsprisen igjen.

TRINE SKEI GRANDE, partileder i Venstre

«OK, campers, rise and shine, and don't forget your booties cause it's cold out there. It's cold out there every day.» Dette er radiobudskapet Bill Murray våkner til hver morgen i komedieklassikeren «Groundhog day». Jeg må innrømme at jeg kjente meg litt som Bill Murrays rollefigur Phil Connors når jeg leste at Christian Tybring-Gjedde hadde nominert Donald Trump til Nobels Fredspris. Gjorde han ikke det samme i 2018?

Da nominerte Tybring-Gjedde Trump for et toppmøte med diktatoren Kim Jong-Un. Siden det møtet er vi dessverre ikke nærmere fred i Korea, men Tybring-Gjedde lar seg friste igjen. «Don't mess with me, pork chop. What day is this?» sier Phil Connors. Det er et godt spørsmål.

Trine Skei Grande. Foto: Frode Hansen

Denne gangen er det nemlig ikke bare fred i Korea som er temaet, men fredsavtalene mellom Israel, Emiratene og Bahrain. Tybring-Gjedde skriver i Aftenposten at «min nominasjon er basert på oppnådde resultater for internasjonal fred, forsoning og tilbaketrekking av militære styrker». Men hvor mye tryggere har det blitt i Korea siden 2018?

Det er fint med fredsavtaler, men de avtalene Israel inngår med Bahrain og Emiratene stopper ikke noen væpnet konflikt. Det har ikke blitt ført krig mellom Israel og de to Gulfstatene. Dette er fredsavtaler som etablerer ambassader, ikke fredsavtaler som stopper krig. Det kan hende at avtalene baner veien for en fredsavtale mellom Israel og Saudi-Arabia, men skaper det mer trygghet i Midtøsten?

Amerikas tilbaketrekning fra regionen har endret maktbalansen. Et svekket amerikansk nærvær styrker presteregimet i Teheran, men bidrar ikke til fred. Lederne i Bahrain og Emiratene er først og fremst truet av Irans innflytelse i eget land, ikke av Israels eksistens. Tidligere har de kunnet stole på at USA balanserer Iran i regionen, mens de selv har kunnet spille et dobbeltspill der de fordømmer Israel og Irans rolle i regionen. Nå ser de at regionen er i ferd med å endre seg. De ser at den største trusselen mot deres styre kommer fra Teheran, ikke Tel Aviv. Derfor ser de sitt stikk til å normalisere forholdet til Israel. Som en bonus får Emiratene kanskje endelig lov til å kjøpe kampflyet F-35.

En sterkere posisjon for Israel i Midtøsten er ikke det samme som fred i regionen. Gulfstatene har investert tungt i eget forsvar de siste årene. Iran utgjør fortsatt en formidabel militær trussel mot resten av landene i regionen. Det finnes ikke ett enkelt land i regionen som kan konkurrere med Iran. De må finne sammen. Nye allianser er derfor i ferd med å dannes. Det gir mer konkurranse, men ikke mer fred.

Phil Connors blir oppgitt over å måtte gjenta samme dag gang på gang. «Well, what if there is no tomorrow? There wasn't one today», klager han. Jeg er ikke like frustrert. For vi har heldigvis en Nobelkomité som forkaster de nominasjonene som ikke har gjort seg fortjent til prisen. Så får heller Christian Tybring-Gjedde fortsette å nominere Trump til Fredsprisen.

Hvis det fører til litt mindre sabelrasling fra Trump så gjør han oss kanskje alle en tjeneste.

Publisert: 18.09.20 kl. 09:07