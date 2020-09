VIKTIG VERN: – Strl. § 185, den såkalte rasismeparagrafen, er det eneste lille vernet minoriteter har mot de groveste ytringer, skriver Sarah Zahid. Foto: Sarah Zahid

Vi må verne minoriteter fremfor å verne ekstremisters påståtte ytringsfrihet

Debatten omkring den såkalte rasismeparagrafen har blusset opp igjen. Straffelovsbestemmelsen skal verne minoriteter mot hat og diskriminering, men terskelen for muslimhets ser ut til å være urovekkende lav i både kommentarfelt og på norske gater.

SARAH ZAHID, jusstudent og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

Rødt-politikerne Sofia Rana og Siavash Mobasheri mener at organisasjonen SIANs markeringer bør falle inn under straffelovens § 185 om hatefulle ytringer. Politijurist Kai Spurkland er uenig og hevder at «vi skal beskytte alle ytringer». Ytringsfriheten er helt klart grunnleggende for et demokratisk samfunn, men den har lite betydning når den kun er fordelaktig for majoriteten og makthavere. For hva med ytringsfriheten til de stemmene som er underrepresentert og neglisjert i samfunnet? Dersom vi gir mikrofonen til ekstreme grupper som SIAN samtidig som den muslimske befolkningen demoniseres i mediene, kan det ha åpenbare konsekvenser.

I sentrum der jeg bor stod det forrige måned en straffedømt SIAN-leder og kalte meg og andre muslimer for «seksualpredatorer» og «morderzombier», godt beskyttet av bevæpnet politi. Hver gang jeg skriver kronikker og leserinnlegg får jeg hundrevis av kommentarer av folk som mener jeg er en «islamist som aldri skulle vært i Norge» og «enda en frekk utlending som skal belære nordmenn».

Tilhengere av absolutt ytringsfrihet ønsker å beskytte denne typen uttalelser med begrunnelsen om ytringsfrihet og er gjerne kritiske til rasismeparagrafen. Men spørsmålet om hvorfor vi må beholde rasismeparagrafen er reelt sett et spørsmål om hvorfor minoriteters rettigheter er viktig.

Strl. § 185 er det eneste lille vernet minoriteter har mot de groveste ytringer. Det at få har blitt dømt etter paragrafen, er vel kun et argument for å beholde den. Bestemmelsens hovedfunksjon er dessuten ikke å beskytte en spesiell form for religion, men å beskytte utsatte minoriteter mot diskriminering. Det er lite tvil om at muslimer er en utsatt gruppe når over 30 prosent av nordmenn har fordommer mot muslimer.

Forrige måned skrev de alternative mediene Document og Human Rights Service om mitt innlegg i Advokatbladet hvor jeg tar til orde for å oppheve hijabforbudet for politi og dommere. Når «islamkritiske» nettsteder skriver om en muslimsk jusstudent i ytringsfrihetskommisjonen som vil oppheve et hijabforbud, er resultatet åpenbart. Innboksen og Facebook-veggen min ble overfylt av hets og hat: «Bør bli kastet ut av jusstudiet», «Ho kan reise til Pakistan og være advokat der», «Du er i Norge og vi bestemmer i dette landet», «Et åpenbart farlig menneske, ekstremist».

En fri flyt av denne typen kommentarer vil bidra til økt polarisering og true muslimer til taushet. Ytringsfriheten vil på den måten ikke gjelde for utsatte minoriteter og dermed miste sin funksjon i et demokratisk samfunn.

