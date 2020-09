KOMMET LENGST: – Norsk melkebønder vet nesten mer om helsetilstanden til hvert enkelt individ i kuflokken sin enn de kanskje vet om sine egne barns helse, for å sette rigiditeten på spissen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

EU halter etter Norge

EU innfører endelig en lov om merking av hvor maten kommer fra. Men unionen er ennå langt fra i mål - og faktisk langt bak Norge på viktige områder.

YNGVE EKERN, matskribent

Her hjemme har vi i sommer riktignok hatt flere medieoppslag om mat, både kjøtt og grønnsaker, som feilaktig er fremstilt som norsk i kjedebutikkene.

Det vekker stor harme hos mange, for vi er stadig flere som helst vil kjøpe norske råvarer, særlig når det er kjøtt vi legger i handlekurven, og spesielt under koronatidens nye bevissthet.

Kjøtt-giganten Nortura beklager, Norgesgruppen er blant dem som lover bedre rutiner og landbruksminister Olaug Bollestad er i høst ute med formaninger, mens bondeorganisasjonene stemmer i. Nytt i sommer er at Bonde- og småbrukarlaget blant flere andre spiller inn at restauranter også bør lovpålegges i informere om hvor biffen som serveres har sitt opphav.

Men heldigvis er direkte og bevisst feilmerking egentlig et sjeldent unntak her i EØS-landet vårt.

Yngve Ekern. Foto: yngveekern.no

Når EU nå etter mange års krangel innfører den nye forordningen - som unionen kaller sine lover med bindende virkning for medlemslandene - har Norge faktisk vært et foregangsland. Vi har imidlertid gått mye lenger i merkekravene våre enn det våre europeiske handelspartnere nå enes om.

I følge de nye EU-kravene skal det opplyses om hvilket land «hovedingrediensen» i et sammensatt næringsmiddel kommer fra. Her hjemme, og strengest formulert gjennom den velkjente og respekterte merkeordningen Nyt Norge, er minstekravet at 75 prosent av et blandingsprodukt skal være av norsk opprinnelse. For kjøtt, melk og egg er kravet ufravikelig 100 prosent norsk. Alt skal være produsert og pakket i Norge.

I tillegg stiller vi spesifikke krav til produksjonsmåte, med hensyn til både dyr, mennesker og miljø.

Norsk landbruk er underordnet et strengt og omfattende regelverk gjennom det som heter Kvalitetssystem for landbruket, kjent som KSL i matproduserende kretser - men dessverre ikke på langt nær kjent nok blant oss forbrukere.

Så å si alle norske bønder er med i KSL-ordningen, der også helse, miljø og sikkerhet, HMS, er inkludert i en bransjestandard som langt overgår regelverket i EU.

KSL ble etablert allerede for 25 år siden, og er støttet opp av alle varemottakere i landbruket. Dette er en svært omfattende og deltaljrik ordning med selvrapportering og eksterne inspeksjoner for å ivareta alle tenkelige aspekter av hvordan maten vår blir til.

Nå og da har noen bønder klaget over at regelverket med rundt 1800 siders sjekkpunkter kan bli vel byråkratisk, men samlingen er sterk rundt at det er nettopp dette rigide systemet som gjør at vi kan fremheve norsk mat som blant den tryggeste i verden. KSL er selve dokumentasjonen.

På en felles og gjennomskubar arena loggfører gårdbrukere hver minste bevegelse i driften, om bruk av sprøytemidler såvel som dyrevelferd. For ikke å snakke om bruken av antibiotika i dyrefor, der vi her hjemme er radikalt mer restriktive enn andre land.

Som aktiv i matdebatten gjenom flere år har jeg selv vært på besøk hos en lang rekke bønder, også som nisse på lasset sammen med KSL-inspektører, og sett dette i praksis. Det har for eksempel slått meg at melkebønder nesten vet mer om helsetilstanden til hvert enkelt individ i kuflokken sin enn de kanskje vet om sine egne barns helse, for å sette rigiditeten på spissen.

I EU er det ennå slik at bønder må forholde seg til en rekke høyst varierende kvalitetskrav fra kommersielle aktører som slakterier, meierier og grønnsaksforhandlere. Hos oss er både Mattilsynet og Arbeidstilsynet aktive støttespillere i et felles system.

Det er også grunn til å merke seg at utviklingen av den nye regelen i EU, byråkratisk benevnt som forordning 2018/775, gjennom flere tiår av motvillighet har vært drevet frem av betydelige matskandaler. Vi husker utbruddet av kugalskap og senere den såkalte hestekjøttskandalen, der det først etter mye styr kom på bordet hvilke land uhumskhetene hadde opphav i.

Ved første øyekast kan det altså være fristende for oss nordmenn å ønske EU velkommen etter, med ved nærmere øyesyn er det altså langt mer passende å si lykke til videre.

Publisert: 23.09.20 kl. 09:46