Kongelig bunadbruk gjør bunaden helt konge!

Fra å følge bunadsstrømninger i tiden, setter kongehuset i dag retning for bunadsarbeidet. Slik har kongehuset påvirkning på bunadsutviklingen og bunadbruken i dag.

UNNI IRMELIN KVAM, historiker og produsent av Bunadspodden

Da dronning Maud (1869-1938) ennå var en ugift, britisk prinsesse på Norgesferie i 1893, kledde hun seg ut i en Hardangerdrakt hos fotograf Nyblin i Bergen.

Man kler seg ikke lenger ut i bunad – vi kler oss opp. Norge har en særegen måte å bruke bunad på – som festplagg. Hvordan har Kongehusets bruk av bunad bidratt til bunadens posisjon?

At nordmenn- og kvinner bruker bunaden til mer enn folkedans, har vært avgjørende for bunadens popularitet gjennom 150 år. Da kong Haakon og dronning Maud trådte inn i norsk offentlighet ved folkeavstemningen i 1905, kunne de knapt fått en bedre start, takket være bunadsbildene.

Bildene fra 1893 ble et skup. De ble trykket som postkort og distribuert over hele landet. Nyblin-fotografiene befestet kongeparets posisjon og viste at den dansk-britiske dronningen nærmet seg sitt nye hjemlands nasjonale symboler med leken nysgjerrighet og interesse.

Dronning Mauds fotografier gikk ikke upåaktet hen. Ved kroningsferden i 1906 fikk hun overrakt en hardangerbunad som gave fra Oddas kvinner. Slik kom den aller første bunaden i Det norske kongehusets eie.

Å bruke hardangerdrakten stod den gang som en erklæring av et nasjonalt sinnelag, mens nasjonen Norge var i støpeskjeen. Kanskje var bunaden en måte å nærme seg Mauds skandinaviske identitet på? Hun kan ha brukt bunaden for å integreres i «det norske prosjektet», slik man ser flere såkalte «nye nordmenn» gjør i dag.

Den kongelige familie vinker til barnetoget fra Slottsbalkongen i 1995. For første gang ved denne anledning stilte dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise i Øst-Telemark-bunad. Foto: Lise Åserud

Dronning Mauds bunadbruk var forsiktig og privat. Hun var motebevisst og kjøpte så å si alle sine klær ved britiske og franske motehus. I Norge var folkedans i bunad på moten. I dette trendbildet stod forfatterfrue og nynorskforkjemper Hulda Garborg (1863-1934).

Hallingdrakten Hulda danset i, overtok for hardangerbunaden i popularitet rundt 1910. Nå var det Hulda, iført «Huldabunaden» og ikke dronning Maud, som ble avbildet på postkort. Bunadsmoten endret seg – og den motebevisste Maud bestilte en Hallingdrakt i 1919.

Nok en gang viste Maud interesse for folkets bunadbruk. Kanskje skyldtes det moteinteresse eller stille støtte til en dyktig håndverker. Slik nærmet hun seg en større folkelig bevegelse, ikke ved å delta, men ved å anskaffe.

Kongehusets bunadsbeholdning vokste da kronprins Olav og svenske-fødte kronprinsesse Märtha giftet seg i 1929. Bryllupet ble holdt i en periode da regionale bunader ble utviklet. Halling- og hardangerbunad hadde spredt seg nasjonalt. Nå kom de regionale bunadene.

ROJAL BUNAD: – Ved kroningsferden i 1906 fikk dronning Maud overrakt en hardangerbunad som gave fra Oddas kvinner. Slik kom den aller første bunaden i Det norske kongehusets eie, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erichsen, C.A./Norsk Folkemuseum

Den 20. mai 1930 brant Skaugum ned til grunnen. Flere av Märthas nyervervede bunader gikk tapt. I flammene forsvant Märtha-bunaden fra Sunnmøre og heddalsbunaden fra bunadspioner Anne Bambles hånd.

Heddalsbunaden, som bygger på raudtrøyetradisjoner i Øst-Telemark, ble imidlertid laget om igjen. I god tid før 17. mai året etter, fikk kronprinsessen ny heddalsbunad. Men, også denne bunaden fikk kort levetid: I 1940 flyktet kronprinsesse Märtha til sitt hjemland Sverige, før hun drog til USA.

Da gikk heddalsbunaden igjen tapt som følge av at nazistene flyttet inn på Skaugum. Nok en gang trådte telemarkingene til med ny bunad, som i dag i Prinsesse Märtha Louises eie. Slik får bunaden et langt liv.

Det er de kvinnelige medlemmene av kongehuset som bærer bunader. En konge er i seg selv et nasjonalt symbol og skal dermed ikke bære et nasjonalt symbol.

Nåværende dronning Sonjas bevisste bunadbruk er en del av et større et retorisk grep. Hun viderefører arven etter kronprinsesse Märtha og bruker lokale bunader til lokale anledninger. Hennes slektsbunad fra Øst-Telemark fikk hun til bryllupet. Da Dronningen ikledde seg beltestakk til OL på Lillehammer i 1994, ble hun også bunadsinfluenser: Hun satte fart i beltestakkens popularitet, også utenfor Telemark.

Dronning Sonja har tatt grep ved å nedsette en nærmest privat bunadsnemnd for prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjonsbunad. Der var håndplukkede og høyt respekterte fagpersoner, samt dyktige håndverkere. Dette inngår som et eksempel på en ny type bunadsarbeid man ennå bare ser konturene av: Trenden går ut på å hente flere historiske belegg og forbilder fra museums- og sølvsamlinger.

TIDLIGERE PÅ DAGEN: Kronprinsfamilien på Skaugum i formiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra i sin konfirmasjonsbunad til venstre. Foto: Lise Åserud

Samtidig bidrar privatpersonen, farmor Sonja, med sitt personlige bidrag; de broderte vadmelsstrømpene. Resultatet er et generasjonsoverskridende kunnskapsoverførende prosjekt. De har lykkes med flere ting; både å gjøre bunaden personlig, samtidig som det setter ny retning for framtidens bunadsarbeid.

Vil bunadsutviklingen bevege seg over mot mer personifiserte bunader, innenfor en gitt ramme? Dette kan risikere å bli en skjør balansekunst som krever historie- og tekstilkunnskap langt utover det vanlige.

Det er tre ting vanlige bunadsbrukere kan lære av kongehusets siste bunadsprosjekt. Det første er kunnskapsoverføringen i seg selv. For det andre: Den unge konfirmanten har lite sølv til bunaden, slik blir det sølvgaver å gi i årene framover. Det tredje er det personlige aspektet, farmors bidrag: Vadmelssokkene. Å brodere seg inn i barnebarns bunad, er bare nydelig – og til etterfølgelse.

Dronning Mauds to bunader står begge som ikoniske nasjonalsymboler. Kronprinsesse Märthas mangfold av regionale bunader, er en del av hennes samtids bunadsideologi. Begges bunadsgarderobe er refleksjoner av tiden de levde i.

Fra å følge bunadsstrømninger i tiden, setter kongehuset i dag retning for bunadsarbeid. På denne måten har kongehuset påvirkning på bunadsutviklingen og bunadbruken i dag.