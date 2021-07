Passreglene for barn bør endres, skriver innleggsforfatterne, som er saksbehandlere i JURK- Juridisk Rådgivning for Kvinner. FOTO: Privat

Debatt

Ferien står for tur – men må barna bli hjemme?

Fellesferien står for dør og grensene har begynt å åpne igjen. Alt ligger til rette for en strålende ferietur, men uventede problemer knyttet til fornyelse av passet til barna kan sette en stopper for utenlandsreisen. Dette berører særlig foreldre som har gått fra hverandre eller hvor den ene forelderen ikke er å oppspore.

ELINE SKOGERBØ SØRHAUG, INGRID KAROLINE LIEN, MIA EMILIE FAGERENG, saksbehandlere i JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner

Den siste tiden har Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) merket en økning i saker som angår spørsmål om pass til barn. Som følge av et pandemi-år med lite reising har mange glemt av passet nederst i skuffen. Når man nå finner det frem før ferieturen, er det flere som oppdager at passet må fornyes.

For barn under 5, 10 og 16 år har pass en gyldighet på henholdsvis 2, 3 og 5 år. Foreldre som verken er ektefeller eller samboere, kan oppleve at det ikke alltid bare er en kort tur på passkontoret som skal til for å skaffe barnet et nytt pass.

Dersom et barn under 18 år skal få utstedt pass, må både barnet og minst én av foreldrene som har foreldreansvar møte opp på passkontoret. Forelderen som møter opp må ha med barnets gamle pass og eget pass (eller nasjonalt ID-kort).

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, må i tillegg bevis på samtykke og kopi av pass (eller nasjonalt ID-kort) fra den andre forelderen medbringes. Samtykket må være datert, signert og ikke eldre enn 3 måneder.

Samtykkeregelen for pass til barn har funksjon som en sikkerhetsventil, og bidrar til å forhindre blant annet barnebortføring. Dette er naturligvis svært viktig. JURK erfarer likevel at mangelen på samtykke også kan komme av samarbeidsproblemer mellom foreldrene.

Det er ikke en selvfølge at barnet har to tilstedeværende og samarbeidende foreldre, selv om de har felles foreldreansvar. Dette gjelder særlig der hvor den ene forelderen ikke i det hele tatt er involvert i barnets liv, eller der det ikke er mulig å komme i kontakt med vedkommende.

JURK ser at regelen om samtykke kan skape unødvendig store utfordringer for noen foreldre.

Når foreldre går fra hverandre, er det vanlig at de blir enige om å fortsette å ha foreldreansvaret sammen. Dette innebærer at begge foreldrene må være enige når det skal tas avgjørelser i barnets personlige forhold – blant annet i spørsmålet om barnet skal få pass.

I slike saker skal også barnet få mulighet til å si sin mening før avgjørelsen tas.

De fleste foreldre klarer å samarbeide rundt avgjørelser knyttet til barnet, noe som også er en forutsetning for reglene i barneloven. Et godt samarbeidsforhold mellom foreldrene er absolutt det beste for barnet, men i flere tilfeller erfarer JURK at andre forhold ikke muliggjør dette.

Noen foreldre har et høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd, og klarer ikke å ta avgjørelser sammen. Det hender også at den andre forelderen befinner seg utenfor Norge og ikke lar seg oppspore eller kontakte for å få et samtykke. Dette vil da hindre barnet i å få et gyldig pass.

En forelder med foreldreansvar for barnet har mulighet til å dra på kortere utenlandsturer uten at den andre forelderen samtykker. Dette gjelder også der begge har foreldreansvar.

Denne muligheten er likevel ikke reell når man må ha samtykke til å få pass til barnet.

Passloven åpner for at passkontorene kan utstede pass uten samtykke fra den andre forelderen i særlige tilfeller der det anses som åpenbart ubetenkelig, men denne adgangen er snever i praksis.

Realiteten blir at forelderen som ønsker pass til barnet sitt, og ikke kan få samtykke fra den andre, må gå til domstolen for å få foreldreansvaret alene. Dette kan føre til at retten må behandle saker som noen ganger ikke har en reell og aktiv motpart.

Etter JURKs oppfatning er dagens regelverk for utstedelse av pass til barn upraktisk og komplisert for dagens familiesammensetninger. Derfor mener JURK at unntaket til samtykkeregelen bør brukes oftere av passkontorene.

Dette forutsetter at det undersøkes hvorfor den andre forelderen ikke samtykker, for å avgjøre om det finnes en reell fare for barnebortføring. Hvis man kan bevise at den andre forelderen ikke kan oppspores for et samtykke, burde dette være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

I tillegg mener JURK at barnet bør få en større mulighet til å uttrykke sin mening i slike saker. Der det reelt sett kun er én forelder til stede i barnets liv, bør barnets behov for et gyldig pass tale for at unntaksbestemmelsen bør benyttes.