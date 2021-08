Kommentar

OL-avskjed med vemod: Den perfekte leder

Av Leif Welhaven

Bjarte Myrhols siste kamp ble ikke slik han håpet. Sander Sagosen fikk rødt kort på tampen da Danmark ble hakket for store for Christian Berges menn. Foto: Stian Lysberg Solum

TOKYO (VG) (Danmark-Norge 31-25) Definisjonen på den optimale leder og lagkamerat: Bjarte Myrhol. Det er ikke rent lite vemodig at en håndballæra er over.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

BAUTA: Kvartfinaletapet i Tokyo ble Myrhols siste kamp i karrieren. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er emosjonelle saker vi har vært vitne til på Yoyogi National Stadium.

Det handler ikke bare om at den første OL-deltakelsen for det norske herrelandslaget på en evighet endte langt tidligere enn ambisjonene tilsa.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Ekstra leit er det at to av de virkelige landslagsveteranene fikk en noe uforløst avskjed.

Norge har tatt syvmilssteg på Bjarte Myrhols og Magnus Jøndals vakt, hver på sitt vis. Selv om det ikke har villet seg helt i 2021, er det mange gode minner det er grunn til å dvele ved.

Bjarte Myrhol har den evnen til å gå foran og dra med seg andre som ethvert lag drømmer om.

Strekspilleren har vært en bærebjelke på landslaget, og det er faktisk nesten 20 år siden han debuterte. Men nå er det ubønnhørlig over, etter en rekord på hele 263 kamper. Han rakk så vidt å passere den tidligere keeperen Steinar Ege før det var over.

Bjarte Myrhol fikk med seg seg VM-sølv for Norge i 2017 og 2019, og har spilt en viktig rolle i det landslagets betydelige fremganger de siste årene.

Det perfekte punktum hadde selvsagt vært et OL-gull her i Tokyo, men i sum har det vært for mye som har kladdet for Norge til at håpet var spesielt realistisk.

Oppturen mot Frankrike skapte entusiasme, men den ble dessverre kortvarig og avskjeden trist for Myrhol og 33 år gamle Jøndal.

Sistnevnte fikk med seg et drøyt tiår i nasjonens balltjeneste, og også han har skapt håndballminner det er all grunn til å være stolt av.

SLUTT: Også Magnus Jøndal har spilt sin siste kamp. Foto: Stian Lysberg Solum

Blant annet ble han plukket ut på «All star Team» da Norge kapret VM-sølvet for drøyt to år siden.

I OL-kvartfinalen mot Danmark ble det imidlertid stadig tydeligere at de regjerende olympiske- og verdensmestrene er hakket skarpere enn Norge. Danskene hang best sammen kollektivt, og har enere som Mikkel Hansen, Jacob Holm og keeper Niklas Landin.

Det norske forsøket før pause var helhjertet, og omgangen var jevnspilt og lovet godt. Håpet levde i høyeste grad.

Men kortene Christian Berge hadde å spille med ble vanskeligere da Sander Sagosen pådro seg den andre utvisningen forholdsvis tidlig. Det ble raskt tydelig at den andre omgangen skulle bli langt brattere.

Da alle vonde ting ble tre på tampen - og kortet dermed rødt - ble det noe symptomatisk over at kampen ebbet ut med den største norske stjernen på sidelinjen.

Dermed var det slutt på OL-drømmen for laget, som til tross for to skuffende mesterskap oå rad, fortsatt har veldig mye kvalitet i seg.

På en dag som denne er det bare å strekke hendene i været og konstatere at det er litt opp til Danmark, og samtidig takke avtroppende veteraner for veien de har brøytet for Norge.

Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal kommer til å bli savnet.