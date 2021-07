SVARER: Petter Holone vil gjerne ha reklame på TV, skriver han, som respons til Runar Døvings debattinnlegg. Foto: Privat

Debatt

Om reklame på TV

Professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania slår et slag for å finansiere fotballkamp på TV via skatter. Kritikken hans er at det er ubeleilig for ham å se reklame på TV. Han ber de som liker reklame på TV rekke opp handa. Det gjør jeg.

PETTER HOLONE, leder for Liberalistene Viken

Jeg er enig i at reklame til tider er irriterende, men jeg mener også at den representerer et gode og at skattefinansiert underholdning representerer et onde.

Når man tar betalingen via skatter lar man ikke de som trenger å spare, eller prioritere annet enn kultur gjøre det. Man tar fra de valgfriheten og muligheten.

De må betale for fotballkampen, selv om de egentlig ikke har råd. Høye avgifter straffer de fattigste hardest. For en fattig familie med to beskjedne inntekter vil de over 3000 kronene i ekstra skatt for NRK bety mye. Det er en ferietur for barna på sommeren, for eksempel.

Ellers virker professoren å ignorere det at en oppgave kan utføres uten statlig finansiering. Alternativet til NRK er ikke at all tv blir reklamefinansiert, det er at private tilbyder av reklamefritt innhold slipper å konkurrere med en dinosaur som NRK. Som får betalt uavhengig av seertall og innhold.

Slike kanaler finnes det mange av allerede, fra tradisjonelle kanaler som HBO og C-More til strømmetjenester som Netflix og Youtube Premium. I dag er de tradisjonelle mindre brukt, for det å konkurrere med NRK, som har like mye i offentlig støtte som halve kommunalbudsjettet til Bærum med nesten 130 000 innbyggere, er nærmest umulig.

I 2018 fikk jeg æren av å møte økonomen David Friedman. Han snakket blant annet om dette med reklame og økonomi. Han mente det kan gi alle i samfunnet - fra den fattigste familien til den rikeste milliardæren - den samme gleden av kultur. For reklame gjør det om til et offentlig gode som er selvfinansiert, helt uten den sosiale kosten å kreve inn skatter.

Jeg synes det er verdt å se litt reklame for å få et mer rettferdig samfunn. Et samfunn der fattige får større valgfrihet, og jeg håper professoren også er enig når han får tenkt seg om.