Nervene i helspenn!

De norske håndballjentene, som her feirer seier mot Nederland, er et av de fremste gullhåpene i Tokyo. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Coronaviruset har tatt fra oss publikumsstemningen, men like fullt kan det bli enorme norske idrettsøyeblikk denne uken.

Det drar seg til med De olympiske leker i Tokyo.

Når vi nå går inn i avslutningsuken, er det klart for flere av de fremste norske gullsjansene.

Det er bare å spenne seg fast i tv-sofaene, for dette blir ulidelig spennende. Selv om de tomme tribunene gjør opplevelsen annerledes enn vi er vant til når det er OL, er det grunn til å glede seg over det som er i vente de neste dagene.

Og det er mye!

En av dem det knytter seg aller størst forventninger til, er naturlig nok Karsten Warholm på 400 meter hekk.

Verdensrekordholderen er rangert som fremst på kloden i friidrett - uansett øvelse - en posisjon som selvsagt skaper håp og forventinger om den aller edleste medaljen. Men mye kan skje i en marginal idrettsgren, og nå er det bare å krysse fingrene for at Warholm leverer på aller øverste nivå.

Familien Ingebrigtsen har også sitt de skulle ha sagt og løpt i OL, og håndballjentene har kommet godt i gang i den japanske hovedstaden.

Det er også flere andre medaljemuligheter igjen, i det som i beste fall kan bli en langt bedre norsk medaljefangst enn vi opplevde i Rio de Janeiro for fem år siden. Da ble det «bare» fire bronsemedaljer på den norske troppen.

Oppladningen til disse olympiske lekene skiller seg fra alt annet vi har opplevd tidligere, og både utøvere og støtteapparat er satt på uvante prøver. Lekene i Tokyo er kontroversielle, i en by der det er erklært unntakstilstand på grunn av covid-19.

Men for utøverne som er på plass i byen for å konkurrere, handler det nå om å gjøre det beste ut av situasjonen, forbli bevisste på smittevern og konsentrere seg etter beste evne om å prestere på idrettsbanen.

Blant folk flest er meningene delte om det er riktig å arrangere de olympiske leker under rådende omstendigheter. Men det er ingen tvil om at det for veldig mange skaper en enorm glede å få se idrett på dette nivået på tv, og du får jo ingen større sportsbegivenhet enn det OL gir oss. Det er så langt ikke tegn til at smitteøkning i Japan forårsakes av det som skjer i OL.

I beste fall vil de neste dagene skape høylydt medaljejubel i de tusen hjem, selv det er stille på arenaene. Vi krysser fingrene for store prestasjoner i tiden som kommer.

Heia Norge!