«Min regjering gjorde dette» ble skrevet ved havnen i Beirut kort tid etter eksplosjonen den 4. august i fjor. Foto: Marwan Naamani / dpa

Ett år etter eksplosjonen: Ingenting er glemt, ingenting er tilgitt

Etter en av verdenshistoriens kraftigste eksplosjoner fortsetter likgyldigheten til Libanons ledere å ta innbyggernes liv - og ingen blir stilt til ansvar.

MARIAM KIROLLOS, researcher og skribent

AMUND BAKKE FOSS, journalist i VG

For ett år siden i dag satt vi i karantene på en hytte på Sørlandet, da vi fikk flere meldinger av venner om en brann på havna nære hjemmet vårt i Beirut.

Minutter senere ble en massiv rosa soppsky sett over byen, trykkbølgen rev gjennom sentrum, gjennom hjem og handlegater. Ingen forsto med en gang hva som skjedde. Bildene og videoene vi så var uvirkelige og vi slet med å tro de var ekte. Så kom telefonene og meldingene fra venner i byen. «Er dere OK?»

Mariam Kirollos og Amund Bakke Foss FOTO: Privat

Eksplosjonen i Libanons hovedstad den 4. august i fjor, en av historien kraftigste ikke-kjernefysiske eksplosjoner. Foto: GABY SALEM/ESN

Vi var blant de heldige som slapp unna. Vi hadde dratt fra byen, der vi levde og jobbet, en journalist og en menneskerettighetsarbeider, fire dager tidligere, for en kort tur til Norge.

Derfor er ikke dette et vitnesbyrd fra overlevende. Det er heller en påminnelse om at siden den katastrofale dagen i Beirut, har absolutt alt i landet blitt svært mye verre, de overlevendes krav om å finne ut av hva som egentlig skjedde er ikke besvart, og ingen er stilt ansvarlig.

Da vi dro fra Beirut, sa vi til hverandre at Libanon nå må være på et bunnpunkt: En massiv økonomisk krise hadde allerede drevet store deler av befolkningen inn i fattigdom. Inflasjonen hadde revet vekk nesten all verdi av befolkningens lønninger og sparepenger. Det var nesten ingen tilgang på elektrisitet i folks hjem. Vanlige mennesker begynte å lete etter mat i byens søppelkasser og matbutikkene hadde startet med rasjonering.

Og så kom pandemien og alle utfordringene folket allerede hadde ble mangedoblet. Mange mente at situasjonen de var inne i var langt mørkere enn under den beryktede 15 år lange borgerkrigen.

Samtidig som alt kollapset, visste ingen at det lå en massiv tikkende bombe blant dem.

Så, på ettermiddagen den 4. august, utløste en gnist fra bygningsarbeid brannen på havna.

Flammene nådde raskt Hangar 12 som lagret 2750 tonn med det høyeksplosive stoffet ammoniumnitrat. Myndighetene visste at det livsfarlige stoffet var der, men valgte ikke å gjøre noe med det. Befolkningen ble aldri advart om den overhengende faren.

Resultatet var en av verdenshistoriens kraftigste eksplosjoner - midt i en tett befolket hovedstad. Bygninger så langt som 20 kilometer unna ble rammet av trykkbølgen.

Amnesty International sier i en ny rapport at libanesiske myndigheter det siste året har blokkert et hvert forsøk på nøytral og rettferdig etterforskning, samtidig som de ikke har evnet å beskytte sitt eget folk. Organisasjonen krever nå at den politiske immuniteten landets ledere har heves. Foto: IBRAHIM AMRO / AFP

Det første vi gjorde var å ringe vennene våre.

De vi klarte å nå var i sjokk. De svarte bare «Jeg er i live! Jeg er i live!» uavhengig av hvor hardt skadet de var.

Vi fikk bilder fra vårt eget nabolag, som lå halvannen kilometer fra havna. Den grønne, nydelige parken, de sjarmerende butikkene, gatene vi var blitt så glade i, var forvandlet til støv, ruiner og et hav av knust glass. Skadede og drepte mennesker lå i gatene. En ansatt i vår lokale matbutikk ringte og sa: «Alt er borte». Vaktmesteren i boligblokken vår ringte og sa at vår nærmeste nabo holdt på å blø i hjel.

Vi ventet barn og fødselsklinikken 200 meter fra hjemmet vårt ble rasert og landet var i fritt fall. Vi var privilegert nok til å kunne ta valget om at Beirut per nå ikke var trygt i vår livssituasjon. Men millioner av libanesere har ikke et valg.

Et bilde sendt til oss av naboer rett etter eksplosjonen. Foto: Privat

I dagene som fulgte så vi bilder og videoer av vanlige innbyggere, frivillige, som lette etter overlevende i ruinene og ryddet stein og glass med sine egne hender. Verdenssamfunnet heiet på dem, og den internasjonale pressen sammenlignet dem med den mytologiske fuglen Fønix, som alltid stiger opp fra asken.

Det narrativet romantiserer menneskelig lidelse. For selv om det for mange kan virke inspirerende at befolkningen tok saken i egne hender, var det for de fleste libaneserne mest av alt trist. Et helt samfunn hadde akkurat gjenlevd traumer fra en krigsherjet fortid. De gjorde jobben myndighetene og staten burde gjort for dem.

De samme gruppene som jobbet døgnet rundt i ruinene, har blitt nedprioritert og glemt av staten i årtier. At de selv måtte rydde opp og redde liv, noe de alltid har gjort, viser ikke nødvendigvis styrke, men desperasjon. For hvilket annet valg har de?

En innbygger er med på opprydningsarbeidet i Mar Mikhael, et av nabolagene nærmest havnen i Beirut. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Uskyldige mennesker betalte den 4. august den ultimate prisen for en regjering som uten noe medmenneskelig hensyn de siste årene har drevet sin egen befolkning fra skanse til skanse.

Historien om Libanon de siste årene kan godt bli fortalt gjennom historien til et av eksplosjonens yngste ofre. Alexandra Najjar, eller Lexou som foreldrene kalte henne, var bare tre år gammel da den lille kroppen ga etter for skadene hun pådro seg.

De første bildene foreldrene delte av Alexandra viste henne sittende på skuldrene til hennes far, Paul, mens hun veivet et libanesisk flagg. Faren og datteren deltok i det folkelige opprøret i Libanon som startet i oktober 2019.

Alexandra og faren Paul fotografert høsten 2019 under opprøret mot Libanons myndigheter. Foto: Privat

Opprøret drev flere hundre tusen libanesere ut i gatene i sinne over tiår med korrupsjon, sekterisk politikk, økonomisk vanstyre og politisk forsømmelse. Vi så øyeblikk den høsten av massivt samhold i et land som historisk sett er svært splittet - nok til å tenne et håp om at opprøret faktisk kunne lykkes.

Og det familien til Alexandra ikke visste gjennom den første delen av 2020, var at den politiske likegyldigheten de kjempet mot, skulle resultere i katastrofen som drepte datteren deres.

Nå kjemper de to foreldrene og familiene til andre drepte en daglig kamp for rettferdighet, mot et helt system som er bygget for å beskytte de mektige menneskene som er ansvarlig.

Alexandras foreldre bærer en tom kiste mot hjemmet til Libanons innenriksminister, i juli i år i protest. De ble kort tid etterpå angrepet med tåregass og vold fra politiet. Foto: WAEL HAMZEH / EPA

Libanon har en svært komplisert politisk historie, men det er ikke komplisert å forstå at ingen andre betaler en høyere pris enn landets befolkning. Ett år etter eksplosjonen fortsetter innbyggere å dø som følge av den politiske ledelsens korrupsjon og komplette dysfunksjonalitet. Bare den siste måneden er dette noen eksempler på det som skjer:

Ti måneder gamle Joury el Said døde av høy feber, etter at familien ikke fant nødvendige medisiner.

Bassem Hadba døde da respiratoren han var avhengig av ikke kunne drives videre på grunn av strømmangel.

Og bare forrige torsdag døde Bilal Attieh (24) etter å ha satt fyr på seg selv, fordi han ikke kunne skaffe mat til familien.

Libanesere som bor i utlandet kommer ikke lenger hjem med gaver, men med kofferten fulle av grunnleggende og nødvendige medisiner som ikke lenger er tilgjengelig i Libanon. Alt fra morsmelkerstatning til antidepressiva og medisiner for alvorlige sykdom er borte fra hyllene. Foto: CHRISTINA ASSI / AFP

4. august 2020 er dagen da 218 døde, 7500 ble skadet og 300.000 ble hjemløse i Beirut. Likevel er ikke disse tallene i seg selv i nærheten av å beskrive de usynlige arrene Libanons befolkning må leve med i så mange år fremover: Tapet, desperasjonen, traumene, angsten og en total mangel på følelse av trygghet, rettferdighet og ansvarliggjøring .

Vi tok feil da vi tenkte at eksplosjonen var det absolutte bunnpunktet for landets krise. Dessverre, i Libanon under dagens ledelse, finnes det ikke noen slik bunn.