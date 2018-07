FRI: Liu Xia smiler etter ankomsten til Helsingfors på et fly fra Beijing tirsdag. Nesten åtte års husarrest i Kina er over. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Liu i frihet

leder

Publisert: 10.07.18 15:13

Endelig fikk Liu Xia lov til å forlate Kina. Poeten, fotografen og maleren Liu (57) har vært i husarrest helt siden hennes mann Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Tirsdag ankom hun Europa som en fri kvinne.

Vi gleder oss over at det kinesiske regimets mangeårige trakassering av Liu er over. Men i en tid hvor mange politikere og næringslivsledere er mest opptatt av å innynde seg hos makthaverne i Beijing er det også viktig å minne om de mange i Kina som lider for rettigheter vi tar som en selvfølge. Kina anses som stort og mektig, men dette er et regime som er livredde for dissens.

Liu Xias eneste “forbrytelse” var at hun var gift med Liu Xiaobo , som var en av Kinas fremste menneskerettighetsforkjempere. Liu Xiaobo støttet studentenes kamp på Tiananmen-plassen i 1989, som endte i et blodbad. Da han i 2009 ble dømt til å sone 11 år for undergravende virksomhet hadde han allerede tre lengre fengselsopphold bak seg. Han døde av kreft i fangenskap 13. juli i fjor, 61 år gammel. Liu Xiaobo var en samvittighetsfange. Han viste stort personlig mot ved å bli en talsperson for fredelige, politiske reformer i hjemlandet. Han var en meget fortjent vinner av Nobels fredspris.

Liu Xia ble sittende i husarrest i en leilighet i Beijing. Hun skal angivelig slite med depresjon og søvnvansker etter snart åtte år i isolasjon. Kinesiske myndigheter har hele tiden offisielt avvist at Liu Xia er innesperret, men hun er blitt konstant overvåket og har har ikke kunnet forlate sin leilighet. Hun aldri er blitt siktet for noe lovbrudd. En slik frihetsberøvelse er i strid både med FNs menneskerettighetserklæring og Kinas grunnlov. I en samtale med en venn sa Liu: “De burde legge til en setning i grunnloven: Å elske Liu Xiaobo er en alvorlig forbrytelse, en livstidsdom.”

Hennes frigivelse viser at internasjonalt press har betydning. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er blant de som lenge har kjempet for Liu Xias sak: Nyheten om at Liu var på vei til Tyskland kom samtidig med at statsminister Li Keqiang besøker Merkel. Norske politikere må aldri slutte med å ta opp menneskerettigheter når de er på besøk i Kina.

Liu Xiaobo fikk aldri mulighet til å motta fredsprisen. Plassen i Rådhuset sto tom under seremonien. Nå bør Nobelinstituttet invitere Liu Xia til Oslo for å motta prisen i hans sted.