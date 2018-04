MOTTOK NY RAPPORT: Arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Larsen, Annemor / VG

Vi kan gjøre mer for unge som faller ut

leder

Publisert: 06.04.18 03:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-06T01:50:11Z

Flere unge faller helt ut av arbeidsmarkedet. Nå har OECD sett på hva vi kan forbedre.

Norge har et godt arbeidsmarked og høyere sysselsettingsandel enn land vi pleier å sammenligne oss med. Også en stor andel unge er i jobb. Men til forskjell fra mange naboland, øker andelen unge som faller ut her. De er ikke arbeidssøkere, men det OECD i en ny rapport om Norge og unge kaller «inaktive».

Nesten 90.000 barn og unge står utenfor. OECD peker på at mange er født i utlandet, de har dårligere helse og mye høyere frafall fra skolen. OECD viser at når foreldrene er inaktive, er det større sjanse for at barna også er det.

OECD går nøye gjennom store deler av norsk politikk på området, og har mange godord om ulike tiltak for å få unge tilbake i utdanning og arbeid. NAV får skryt for å tilby ett felles møtepunkt der ungdom får den oppfølgingen de skal ha. Det er betryggende at OECD stempler flere av våre programmer som «best practice» og anbefaler dem videre til andre land.

Men vi har også mye vi kan gjøre bedre. Den store verdien i OECDs rapport er at organisasjonen gir en oversikt over hva våre naboland har lykkes bedre med. OECD understreker at frafall fra skolen dramatisk øker faren for utenforskap. Og Norge har mye større frafall enn land som Sverige, Tyskland og Østerrike, samtidig som det er mer alvorlig å droppe ut i Norge. For her er det mye vanskeligere å komme seg inn igjen.

OECDs råd til forbedringer bør vi lytte til. Organisasjonen peker blant annet på at vår fagutdanningen er for tung akademisk særlig det første året. Det tar også alt for lang tid før unge kommer ut på en arbeidsplass. OECD anbefaler at det bør skje fra dag én. Organisasjonen mener også flere unge har behov for langt kortere løp enn vår fireårige fagutdanning. Samtidig mener organisasjonen at det må bli mer attraktivt for bedriftene å ta inn lærlinger, og at vi må gi opplæring mer i tråd med det arbeidsgivere ønsker. Alt dette er forslag vi må se nøye på. For svikter vi de unge, svikter vi også samfunnet som helhet.