Gode grunner for Grunnloven

Unntakene bør ikke få forandre reglene. Og det er liten grunn til å endre Grunnloven for å gjøre det lettere å avskjedige stortingsrepresentanter.

Stortingets andre visepresident, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, vil gjøre det lettere å gi stortingsrepresentanter «fritak» fra sitt verv når de har foretatt seg «ting som ikke er bra for Stortingets omdømme». Han viser til flere alvorlige saker det siste halvannet året, ikke minst de mange metoo-sakene med stortingspolitikere i fjor. Wold får delvis støtte av blant andre Senterpartiveteran Per Olaf Lundteigen, som mener at dersom en representant idømmes fengselsstraff, så bør dette kunne få konsekvenser for vervet. Sakene hvor Wolds partifelle Mazyar Keshvari etterforskes for både bedrageri og trusler har aktualisert problemstillingen.

Det er forskjellige regler i de nordiske land for hva som skal til, både for at en representant skal kunne trekke seg fra nasjonalforsamlingen frivillig, og for at hun eller han skal kunne fratas vervet. Norge opererer med strenge regler, i pakt med Grunnloven: Den som blir valgt inn på Stortinget har rett og plikt til å fungere gjennom hele fireårsperioden. Utover regjeringsdeltagelse eller omsorgsarbeid skal det helt spesielle forhold til for en gang å bli innvilget permisjon. At man kastes ut av sitt parti betyr ikke at man mister stortingsplassen, i og med at alle representanter er personlig innvalgt.

Selvfølgelig kan det være dypt problematisk at en person som har opptrådt høyst uakseptabelt, fortsetter som en av landets fremste tillitsvalgte. Men på dette området bør gjelde samme beskyttelse for stortingsrepresentanter som for arbeidstagere ellers i samfunnet. En stortingsplass gir ingen immunitet mot straffeforfølgelse, og skulle man bli dømt til fengselsstraff vil vararepresentanten overta funksjonen. Inntil en slik dom foreligger, er også stortingsrepresentanter å anse som uskyldige. En representants klanderverdige oppførsel er dermed først og fremst et problem for partiet hun eller han representerer. I den store sammenheng er dette et problem av mindre omfang og vi ser ikke dette som en god nok grunn til å skulle begynne å tukle med Grunnloven.