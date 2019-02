OMSTRIDT: VG omtalte en ny studie, som konkluderer med at svensk snus er mindre farlig enn amerikansk røykfri tobakk. Men ekspertene er uenige om farene ved snus. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Snus: – Alle er de like, men det er utenpå

I VG ble snus grundig omtalt i helgen. I saken ligger det mye god og viktig informasjon, men også noen påstander som ikke er riktige. Blant annet at Swedish Match har et «kontrollorgan» som heter GothiaTek.

Publisert: 19.02.19 10:04







NILS ERLIMO, Kommunikasjonsdirektør Swedish Match Norge.

GOTHIATEK er ikke et kontrollorgan, men en produksjonsstandard for hvordan man produserer snus. GOTHIATEK ble introdusert av Swedish Match i 2000 og bakgrunnen var å redusere de skadelige emnene i snusen. GOTHIATEK var og er en stor fremgang for hvordan man produserer snus. Resultatet ble at den svenske snusen skiller seg klart i positiv retning fra all annen røykfri tobakk som er anerkjent internasjonalt, og som også VG skriver i sin sak.

Faktisk slås det i den omtalte studien fast at svensk snus, som altså også er all snus som selges i Norge, ikke fører til økt risiko for hjertesykdommer ellers slag. Det er til forskjell fra amerikansk snus. Grunnen er altså nettopp den høye og rene standarden i Sverige.

les også Ny forskning: Så farlig er snus

I Sverige har Svenske Livsmedelsverket (tilsvarende Mattilsynet) innført en produktregulering av snus. Denne produktreguleringen baserer seg blant annet på GOTHIATEK, men enda viktigere på anbefalinger for grenseverdier satt av WHO. Etter at Livsmedelsverket innførte sin regulering, har Swedish Match skjerpet kravene til GOTHIATEK.

Swedish Match støtter produktregulering av skadelige emner i snus. Den samme produktreguleringen har vært foreslått i Norge, men norske myndigheter sa nei. Vi skulle utover det gjerne ha fått kommentere en del påstander mot oss, som feilen om GOTHIATEK. Viktigere er det at VGs sak inneholder viktig folkehelseinformasjon, og vi synes det er synd at den har fått blitt liggende bak mur hos VG+.

I Norge har dessverre diskusjonen dreid seg mer om hvordan boksene skal se ut, enn innholdet i boksen. Snus produsert i Sverige skiller seg ut positivt sammenliknet med all annen tobakk. Alle boksene ser like ut, men det er forskjell på snus og snus.