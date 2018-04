GJENVALGT: Frp-leder Siv Jensen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Høyrepopulisme er for gamlinger

kommentar

Publisert: 30.04.18 13:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-30T11:01:36Z

I helgen ble Frp et miljøparti. Arbeiderpartiet har politikk for transpersoner. Nordmenn blir stadig mer liberale. Det blir verden og. Til og med den muslimske.

På Frps landsmøte i fjor var veggene plastret med oljeplattformer. - Hver eneste dråpe skal opp, sa Siv Jensen. I år kaller Frp seg for et miljøparti . Og folk er mer opptatt av klima , ifølge SSB. Frp har da heller aldri vært redd for å gå i liberal retning , om folk flest er der.

Og folk flest er mer og mer nettopp der. Verdiundersøkelsen World Values Survey som har målt oss siden 1980-tallet, viser hvordan norsk kultur endres. Vi får et stadig mer tolerant syn på likestilling, utlendinger, homofile, alenemødre, skilsmisse og blasfemi. Kvinner og menn skal behandles likt. Ingen ser på homoseksualitet som psykisk sykdom.

Aps politikk som gjorde det til en skattemessig katastrofe for gifte kvinner å jobbe , er nesten glemt. Snart er gamle NRK-klipp «not safe for work». Som den velkledde damen som i 1970 sa «man skal ikke blande rasene», og den stilige, middelaldrende mannen som i 1981 var imot at Gro ble statsminister : «Jeg tror menn passer best i den jobben. De har jo litt mer erfaring».

Alle kulturer beveger seg, ofte mye raskere enn vi tror. Som Hans Rosling viser i sin nye bok «Factfulness», utgitt posthumt, er verden et svært mye bedre sted enn vi tror. Det meste går fremover, folk løftes ut av fattigdom i raskt tempo.

Men samtidig bader vi i dystopi, religiøs ekstremisme og høyrepopulisme. Kan det virkelig stemme at verden blir mer liberal?

- De liberale vinner kulturkrigen, mener forskeren Pontus Strimling , som viser at liberale syn slår gjennom også blant konservative. Han forklarer det med trygghet og velstand, og snakker om sine egne besteforeldre som fikk problemer da datteren ville ut i verden og «realisere seg selv». Da en hel generasjon slet med å forstå barna sine, var det fordi de gamle hadde opplevd matmangel og krig. Neste generasjon kjøpte ikke deres moralske argumenter om trygghet. Det samme krasjet kan vi se på nytt blant innvandrere i Norge i dag.

Men Norden er noe for seg selv. Hva med resten av verden? Steven Pinker skriver i sin nye bok «Enligthenment now» at en 20-årig araber i dag er mer tolerant enn en svenske i 1960. Og Rosling synes å være er enig.

– Machoverdiene i mange asiatiske samfunn og afrikanske land er ikke muslimske eller østlige verdier, de er patriarkalske verdier slik som dem som fantes i Sverige for 60 år siden. De er ikke uforanderlige. De vil endre seg med utdanning og velstand, skriver han.

Tallmaterialet han lener seg på er fra World Values Survey og satt sammen av den tyske forskeren Christian Welzel , som finner mer støtte til frihetsverdier og sekulære verdier i alle kulturelle soner verden over, også i den muslimske verden og Sub-Sahara. Utdanning og velstand er driverne , ifølge Welzel.

I hans hjemland Tyskland er befolkningen svært liberal. Men to grupper skiller seg ut, lavt utdannet arbeiderklasse og innvandrere. I førstnevnte gruppe henter høyrepopulistene mange velgere, her står verdier som «nasjonen først» sterkt.

Men vil det forbli slik?

En undersøkelse utført av PEW , tyder på at høyrepopulismen er et gammelmannsfenomen som fisler ut med de eldre. Hver nye ungdomsgenerasjon blir mer liberal, og mye tyder på at folk holder på verdiene sine. Liberale unge blir ikke reaksjonære pensjonister.

Andregenerasjons innvandrere i Tyskland følger ikke foreldrenes konservative verdier i samme grad, ifølge Welzel.

Her finnes selvsagt svært mange innvendinger. Homofili er fortsatt forbudt i muslimske land og vi ser tilbakeslag for homokampen i andre land. Hijab blir mer vanlig. Østeuropeisk populisme kombineres med sterk økonomisk vekst. Sverigedemokraterna har oppslutning blant unge. Svarer egentlig folk sant i spørreundersøkelser?

Vi ser stadig slike tilbakeslag i mer usikre tider. Men den overordnede trenden over tid har vært klar, verden er blitt mer liberal.

Fortsetter fremgangen? For at den islamske verdens del, trengs i tilfelle en sekularisering.

Men så lenge det er økonomisk håp, er åpenheten overfor fremmede økende. Faren er knapphet på ressurser, klimasammenbrudd og krig. Slikt skrumper inn solidaritet og toleranse.

Folk må ha trygghet, mat, elektrisitet, vaksiner og utdanning. Og Hans Rosling viste med entusiasme hvor mye mer verden har fått av nettopp av alt det. Stort sett alle får det bedre.

Det gir gode utsikter. Også ligger det jo et ørlite håp i at Frp i helgen ble et klimaparti.