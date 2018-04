Venstres verdier

DELT: Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (t.h.) tilhører fløyen i Venstre som vil liberalisere norsk narkotikapolitikk. Det ønsker ikke partileder Trine Skei Grande. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Publisert: 15.04.18 19:38

En gang hadde Venstre omtrent rent flertall på norske lærerværelser. Når partiet nå prøver å bli det mest liberale i narkotikapolitikken, indikerer det at jakten på et nytt grunnfjell har kommet langt.

Norges eldste parti er slett ikke fremmed for å lede an i radikale reformer. Det er likevel et stykke mellom konsesjon for lovlig cannabis og Castbergske konsesjonslover

Med knapp margin avviste Venstres landsmøte i går to forslag som ville gitt partiet en ruspolitikk i strid med FNs narkotikakonvensjoner. Ifølge Det internasjonale narkotikakontrollbyrået er den legalisering av stoff som halve landsmøtet ønsker seg, i strid med FN-konvensjonene om annen bruk av narkotika enn til medisinske formål og forskning.

Det er sagt om Venstre at partiet aldri kan bli lite nok til ikke å kunne splittes midt på. Igjen var det nettopp det som skjedde da 106 delegater avviste en rusliberalisering som 98 stemte for.

Dermed blir det hverken statlig omsetting av stoff på egne narkopol, eller å «klassifisere rusmidler etter skadepotensial og regulere tilgangen på dem deretter», slik Unge Venstre med heiarop fra statsråd Ola Elvestuen hadde sett for seg. Heldigvis var det også voksne til stede på Venstres landsmøte.

At Venstre ønsker å profilere seg på saker og verdivalg som kan gjøre et lite parti enda litt mindre, er deres eget ansvar. Halve partiet ønsker tydeligvis å gjøre det til en menneskerett å gå til hundene. Vi tror likevel at det kan være lurt å høre på erfarne folk i egne rekker. Odd Einar Dørum, for eksempel, som kan noe om både politikkområdet og rusomsorg. Den tidligere justisministeren har også bakgrunn fra Kirkens Bymisjon, og advarte landsmøtet mot å gå for fort frem i ruspolitikken.

Som justisminister ble Dørum allerede i 2003 enig med riksadvokaten om at politiet ikke skulle jage rusmisbrukere. Han initierte forsøk med sprøyterom, opprettet narkotikaprogram med domstolsmedvirkning og fikk til ordninger slik at rusavhengige som begikk lovbrudd kunne slippe straff ved å gå inn i forpliktende hjelpeopplegg. Tiltak som beredte grunnen for rusreformen Stortinget vedtok like før jul.

Det er mange myter om norsk narkotikapolitikk. At den er så mislykket, er en av dem. At politiet stadig driver og arresterer slitne junkier, er en annen. Vi mener likevel at rusreformen er et steg på riktig vei. Både fordi den fremholder rehabiliteringsbehovet foran straff, men også fordi den opprettholder et forbud mot bruk og besittelse av narkotika. Det er et signal til særlig unge mennesker om at dette er ulovlig av en grunn, i motsetning til Venstres forsøk på å gi ungdommen narkotika. I tillegg er det viktig for politiet å ha et lovforbud som verktøy for å kunne etterforske og pågripe de store aktørene i narkotikahandelen.