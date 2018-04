INNRØMMER: Frode Berg sier via sin advokat at ha hadde oppdrag for den norske Etteretningstjenesten i Russland. Foto: Harald Henden

Etterretningstjenesten i krise

Publisert: 23.04.18 18:17

Hvis Frode Bergs advokater snakker sant om hans oppdrag i Russland, opplever den norske Etterretningstjenesten nå et av sine verste nederlag.

Arrestasjonen av Frode Berg, og innrømmelsene han ifølge sin russiske advokat skal ha kommet med, kan bety at en norsk etterretningsoperasjon i Russland er avslørt. Hva Russland vet om operasjonen, tror jeg ingen i Norge har oversikt over. Hvis Frode Berg var en del av en slik operasjon, er det sannsynligvis få i Norge som kjenner omfanget. Informasjon om slike operasjoner holdes særdeles hemmelig. Noen i Etterretningstjenesten kjenner sannheten om Frode Bergs eventuelle oppdrag, men de sier ingenting.

Konsekvensene av avsløringen kan man bli mørkeredd av å tenke på. Det er en grunn til at alle land opererer med ekstremt hemmelighold rundt etterretningsvirksomheten sin. Den tåler ikke dagens lys. Ikke fordi det er noe galt med å spionere. Alle land driver med det og det er en slags stilltiende anerkjennelse av hverandres virksomhet, selv om man forsøker å legge så mange hindringer man kan i veien for hverandre.

Grunnen til at det ikke tåler dagens lys er først og fremst at det lager politiske og diplomatiske kriser. Og at hemmelige tjenester som blir avslørt offentlig får store problemer med å gjøre jobben sin etterpå.

Hvis Russland har klart å spore opp og avsløre en norsk operasjon, så er det sånt som bare ikke skal skje. Hele premisset for å holde på med slik virksomhet er å ikke bli avslørt. Hvis man blir det, så skal det i hvert fall være mulig å benekte alt. Hvis ikke så stiller man sine egne oppdragsgivere, de politiske myndighetene, i forlegenhet.

Disse punktene er for lengst passert i Frode Berg-saken. De russiske påstandene om spionasje er nå mer eller mindre bekreftet av Berg selv, ifølge den advokaten han har fått oppnevnt. Norge er avslørt, ydmyket, og prisgitt russisk velvilje. Frode Berg kommer ikke hjem før Russland vil det. Det diplomatiske presset man kunne forsøkt får redusert effekt når Berg selv mer eller mindre innrømmer at han har vært med på noe som er forbudt i Russland.

For den norske Etterretningstjenesten må vi regne med at arrestasjonen av Berg gjør det svært mye vanskeligere å be andre nordmenn om hjelp eller tjenester i fremtiden. Alle ser jo nå risikoen ved å ta på seg en slik jobb. Det hemmer tjenestens mulighet til å drive etterretning mot kilder i Russland.

Det er også grunn til å tro at offentlige arrestasjonen av Berg og en navngitt ung russer som skal ha gitt Norge hemmelig informasjon, kan ha skremt vekk en haug med nåværende og fremtidige kilder i Russland.

I den russiske dekningen av saken mistenkeliggjøres også Bergs engasjement for fredelig samkvem mellom nordmenn og russere, noe som kan ramme hele folk-til-folk-samarbeidet som er utviklet i Kirkenes og andre deler av Finnmark etter den kalde krigen. Hvis Berg var spion, hva da med alle de andre nordmennene som reiser til Russland og sier de er der med «fredelige formål»?

Russland hevder det var Nordflåten som var objektet for etterretningsvirksomheten. At den er et selvsagt mål for norsk etterretning vil ingen nekte på. Hvis arrestasjonen av Berg betyr at en pågående innsamling av hemmeligheter om den nå er avslørt og lagt ned, så er Norge og NATO også påført et sviende nederlag. Kunnskap om denne delen av den russiske militærmakten er helt avgjørende for å ha noenlunde kontroll i Nordområdene.

Hvis man lurer på hvorfor etterretningsvirksomhet er så hemmelig, hvorfor første bud alltid er å ikke bli tatt, og andre bud å alltid nekte på alt, så kan man se på denne saken. Den blir bare verre og verre for den norske Etterretningstjenesten.

Hvordan Frode Bergs oppdrag ble avslørt er også et viktig spørsmål. Tok Norge for stor risiko, eller ble vi lurt av noen til å innlate oss på en operasjon som vi ikke skjønte var kompromittert? I Dagbladet forteller en bekjent av Berg at hun forsto at han jobbet for Etterretningstjenesten under tidligere turer til Russland. Betyr det at den sliter med det helt avgjørende hemmeligholdet?

Saken er vond og vanskelig og pinlig. Den ruvende tausheten fra E-tjenestens ledelse gjør den ikke bedre i norsk offentlighet. Samtidig er det ikke så lett å se hva den kan si som kan hjelpe Berg i hans ulykkelige situasjon. Det viktigste tjenesten kunne ha gjort var å sørge for at han ikke ble tatt.

Hvordan man klarte å rote til det, hvis Bergs versjon av oppdraget stemmer, er et sentralt spørsmål. Svaret tror jeg kommer til å få konsekvenser. For å sitere Arne Scheie fra utallige norske landskamper: – Slike feil kan man ikke gjøre på dette nivået.