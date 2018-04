Klimakutt hjemme og ute

POLEN: Har fortsatt mye kullkraft. Foto: Kristofer Sandberg

Den billigste og mest effektive måten å kutte utslipp på, er i samarbeid med våre europeiske naboer.

Norge skal redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030. Det er det enighet om. Spørsmålet er hvordan. Onsdag stemmer Stortinget over klimameldingen, og opposisjonen med Ap i spissen går imot å bruke kjøp av kvoter i samarbeid med EU for å nå målene i sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.

Norge samarbeider allerede med EU for å kutte i bransjer som olje og industri. Det er i ikke-kvotepliktig sektor opposisjonen ikke ønsker samarbeid med EU. De vil ta alle kuttene hjemme.

Ap, SV og MDG mener dermed vi innen 2030 skal kutte rundt 30 millioner tonn drivhusgass innen transport, landbruk og bygg på egen hånd. Avtalen med EU er ikke ferdigforhandlet, men det ligger an til at mellom 5,5 og 11 millioner tonn kan tas andre steder i Europa, som fortsatt har mye ineffektiv, forurensende produksjon igjen å modernisere. De største kuttene, mellom 20 og 25 millioner tonn, tas hjemme.

At Norge sliter med å kutte i samme tempo som europeiske naboer, kommer av at vi har mindre skitten industri å ta av. Norge er alene om å ha fullført del én av det grønne skiftet. Vi kjører store deler av landet på vannkraft, men resten av verden er mer avhengig av fossiler.

Det betyr samtidig at Norge ikke har like mye lavthengende frukt. Våre store utslipp skyldes i hovedsak gassturbinene som benyttes offshore i petroleumsnæringen, som befinner seg i kvotepliktig sektor, og som uansett ikke omfattes av krav om økte hjemlige kutt.

I tillegg skal transportsektoren avkarboniseres. Og Norge driver en ambisiøs politikk for å nå det målet. At vi ikke satser på klimakutt hjemme, må man nesten være norsk for å mene.

Målet er imidlertid ikke bare kutt hjemme, men også at milliardene vi bruker på elbiler, biodrivstoff og energitiltak skal ha overføringsverdi til andre land. For klimaproblemet er globalt.

Når Ap setter seg imot samarbeid med EU, er det nye takter fra partiet hvor Jens Stoltenberg argumenterte for kvoter, nettopp fordi de gjør det mulig å bidra til større utslippskutt enn ellers. Og det var det som skjedde med den forrige, internasjonale klimaavtalen. Norge overoppfylte Kyoto . Det hadde ikke skjedd uten kvotekjøp.

