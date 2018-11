FÅR KRITIKK: Statsminister Erna Solberg. Foto: Tore Kristiansen

Kjære Erna Solberg: – Min beundring for deg er kraftig svekket

Kjære Erna Solberg. Jeg er et aktivt medlem i Høyre, og har tillitsverv i partiets lokalforening i Bærum. Jeg er, som de fleste Høyre-medlemmer jeg kjenner, en varm beundrer av ditt politiske arbeid og det du har fått til som statsminister. Min beundring er imidlertid kraftig svekket og i ferd med å gå over til bare undring etter ditt utspill om at abortlovens § 2 c kan vurderes opphevet.

DAVID BJØRN BLIX.

Jeg var far til to barn, en gutt og en pike, som begge var friske og raske frem til gutten begynte å miste synet i 7-års alderen. Kort tid etter dette ble både han og hans fire år gamle søster diagnostisert som å lide av en genetisk betinget lidelse, betegnet som Stengel-Batten-Spielmeyer-Vogts sykdom.

Denne lidelsen var totalt ukjent i både min og min kones familier, men vi var begge bærere av denne genetiske feilen, og uheldigvis slo den ut i at begge våre barn ble syke.

Barnas kropper klarte ikke å bryte ned alle fettstoffer. Enkelte av disse lagret seg i stedet i nerveceller i sentralnervesystemet. Disse cellene ble «fylt opp» med fettstoffene, og ødelagt, hvoretter fettstoffene begynte å fylle opp andre nerveceller. Slik flyttet problemet seg i nervesystemet, slik at stadig nye funksjoner ble angrepet og etter hvert forsvant. Livet med barna ble en rekke av nederlag og smertelige tap etter som de mistet stadig nye funksjoner.

Etter tap av synet fulgte epilepsi, tap av læreevne, tap av motorikk, tap av taleevne, hallusinasjoner, angst osv. osv. Da min sønn var 18 år gammel kunne han ikke gå, ikke kle på seg, ikke snakke, ikke spise selv, og selvsagt heller ikke dusje, vaske seg, pusse tenner eller stelle seg på annen måte uten hjelp. Hans søster fulgte samme utvikling, med 3 års forsinkelse. Begge døde det året de fylte 20.

Jeg har senere fått tre friske barn, som alle er voksne nå. Den genetiske forskningen og utviklingen av DNA-analyser har gjort at man i dag vet hvilken genfeil som forårsaker sykdommen. Fosterdiagnostikk gjør at man kan fastslå om et foster er angrepet eller ikke. Dette er selvsagt utrolig viktig for familier som kan ha grunn til å være urolige for om de er bærere av denne eller andre genetiske lidelser.

Fosterdiagnostikk utføres normalt ikke før i svangerskapets uke 14-15. Det betyr at et eventuelt svangerskapsavbrudd skal behandles i nemnd.

Belastningen for familien ved å få et slikt sykt barn er for stor til at jeg klarer å beskrive den med få ord. Belastningen for en familie som ønsker å få barn, men frykter for genetisk lidelse hos barnet, er også svært stor ved å gjennomgå forsterdiagnostikk og den usikkerhetsperioden som følger mens man venter på resultatet av prøvetagningen.

Dersom sykdom blir påvist hos fosteret er dette naturligvis svært traumatisk. At familien i tillegg skal måtte føle usikkerhet på om en nemnd vil forstå nødvendigheten av et svangerskapsavbrudd er urimelig og føles meningsløst. Men dette blir konsekvensen av å oppheve abortlovens § 2 c.

Som medlem i Høyre er jeg stolt av og gleder jeg meg over partiets solide forankring i et verdisyn som omfatter og er tuftet på demokratiske spilleregler. Jeg er vant til at alle nominasjoner, valg til tillitsverv og beslutninger om innhold i partiets programmer, både sentralt og lokalt, foregår etter debatt og demokratiske avstemninger.

Du fremmet forslag om å fjerne abortlovens § 2 c på Høyres landsmøte. Temaet ble diskutert, og forslaget ble nedstemt ved voteringen. Dette er derfor ikke en del av Høyres program.

Jeg opplever ditt nye utspill om å fjerne § 2 c som illojalt overfor landsmøtet og dine partifeller. Sammenhengen du har brakt det inn i, nemlig som en del av arbeidet for å få Krf inn i regjering, oppfatter jeg som grensende til det uetiske.

Dersom et forslag om å oppheve § 2 c skulle bli fremmet som et resultat av regjeringsforhandlingene er jeg urolig for den negative effekten dette kan få ved det forestående kommunevalget i 2019 og ved stortingsvalget i 2021.