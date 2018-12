SLUTTSPILL: Settimo Mineo ble pågrepet av politiet rett før han skulle innsettes som Cosa Nostras nye gudfar. Foto: Igor Petyx / ANSA / AP

Den siste gudfaren

Like før han skulle innsettes som den sicilianske mafiaens nye gudfar, ble den 80-årige Cosa Nostra-bossen Settimo Mineo i går arrestert av italiensk politi.

Den koordinerte aksjonen mot et førtitall antatte Cosa Nostra -topper, deres livvakter og håndtlangere, er et betydelig gjennombrudd for påtalemakten og spesialenheten for antimafisaker på Sicilia. Det kom som resultat av et sammenhengende overvåkningsarbeid som i praksis har pågått i 25 år.

Bombeattentatene mot forhørsdommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino i 1992 førte til pågripelsen av Totò Riina året etter. Mafiaens øverste sjef ble idømt flerfoldige livstidsdommer, og siden den gang har bossene på Sicilia møttes tre ganger for å restrukturere og gjenoppbygge den såkalte Cupolaen – Kommisjonen – Cosa Nostras øverste ledelse.

Alle tre ganger, senest da mafiafamiliene kom sammen 29. mai i år, har politiet overvåket det blodstenkte toppmøtet.

Symbolikken i tirsdagens operasjon kan knapt overvurderes. Både fordi en navngitt gudfar er påsatt håndjern og eksponert for en hel verden, og fordi politiet igjen har slått en ny spiker i Cosa Nostras kiste. Men også fordi italienske myndigheter med dette bekrefter Kommisjonens eksistens. Rettere sagt ideen om en Cupola. Det mislykkede forsøket på å revitalisere et organisert samarbeid mellom de kriminelle familiene er et skjellsettende tilbakeslag for mafiaen.

En av de sentrale sakene innad i Cosa Nostra har vært hvem som skal styre virksomheten i Riinas fravær. Hans høyre hånd, drapsmaskinen Bernardo «Traktoren» Provenzano var i 1993 blitt leder for i Corleonesi – Corleone-klanen – og var i kraft av posisjonen som sjef for den mektigste og mest brutale mafiagrupperingen på Sicilia en opplagt kandidat.

Fra 1993 og frem til han selv ble arrestert i 2006 var han i gavnet sjef for Kommisjonen. Det har likevel hersket usikkerhet om han reelt var det også i navnet. Mange har trodd at den yngre Trapani-bossen Matteo Messina Denaro kan ha vært Cosa nostras hemmelige gudfar i Riinas fravær, eller vel så sannsynlig; at Salvatore Lo Piccolo (antatt formelt nr. to i Kommisjonen) og Palermo-bossen Antonino Rotolo har styrt butikken i fellesskap de siste årene.

Men trolig har Totò Riina hatt overkommandoen hele tiden. Poenget er at han aldri formelt synes å ha overgitt makten til noen andre.

Så lenge han var i live, har han sannsynligvis også vært Cosa Nostras Capo di tutti capi – Sjefen over alle sjefer.

Den britiske mafiaeksperten John Dickie, som har skrevet standardverket «Cosa Nostra» om den sicilianske bandittkulturen, har aldri vært i tvil om akkurat det. Vi har flere ganger diskutert muligheten for at Riina rent taktisk, om ikke annet, kunne ha overført sin status til en stedfortreder utenfor fengselsmurene. Men Dickies konklusjon er alltid den samme: Cosa Nostra praktiserer ikke abdikasjon. Kun suksesjon. Gudfaren er gudfar til han blir kverket av en utfordrer eller dør av naturlige årsaker.

Derfor er det grunn til å tro at italiensk politi sitter med gode kort og temmelig avgjørende bevismateriale mot den 80-årige «gullsmeden» Settimo Mineo – og at han rent faktisk er Kommisjonens øverste leder. I så fall har politiet slått mer enn to fluer i en smekk.

De har tatt Cosa Nostras nye gudfar før han i det hele rakk å bli innsatt, noe som er uhyre ydmykende i seg selv i en pervertert æreskultur som vi her snakker om, og de har etter alt å dømme pågrepet de mest sentrale medlemmene i Cupolaen.

Aksjonen og pågripelsen av Mineo signaliserer også at Kommisjonen har forsøkt å restrukturere seg etter opprinnelig mønster, som et kriminelt syndikat ledet av de sicilianske senior-mafiosoene i Cosa Nostras familier, med den eldste bossen som gudfar. (For øvrig et begrep skapt av populærkulturen. De er få indikasjoner på at mafiaen selv har brukt dette om sin øverste sjef.)

Cosa Nostra er territoriell, og organiseres av lokale klaner som tradisjonelt har styrt mye av virksomheten i Sicilias provinser, bydeler og av og til hele byer. På tidlig 1960-tall gjorde den paramilitære Carabinieri-styrken oppdagelser som tydet på at Cosa Nostra også hadde en slags sentralkomite.

I dette huset gjemte «Traktoren» Provenzano seg i 40 år før han ble pågrepet:

Men det var med mafiaavhopperen Tommaso Buscetta og avhørene Giovanni Falcone i 1984 gjorde forut for den såkalte Maxi-rettssaken mot mafiaen i Palermo i 1986/-87, at påtalemyndighetene fikk endelig bevis for Kommisjonens eksistens. Opprinnelig opprettet for å avgjøre disputter familiene i mellom, senere et koordinerende organ som også trakk opp linjer for hvilke provinser som skulle drive med hva.

Da Totò Riina overtok som øverste sjef hadde han eliminert potensielle konkurrenter og slaktet deres støttespillere. Under hans ledelse ble Cosa Nostra i større grad sentralstyrt, noe som gjorde mafiaen slagkraftig i krigen mot det italienske stat, men som også bidro til akutt svekkelse idet Riina ble tatt.

Totò Riinas blodige vei mot toppen av mafiahierarkiet ga ham de farligste fiender internt i Cosa Nostra, og de familier som ikke ville underkaste seg hans fryktregime, ble tvunget til å forlate Sicilia.

Settimo Mineos forsøk på å restrukturere Kommisjonen har vært den motsatte. Han har valgt dialog med cannoli og kaffe foran kuler og krutt. Ett av hans mål har angivelig vært å gjenforene de som valgte å slutte seg til Riina med de som måtte flykte, «taperne», som de ydmykende nok er blitt kalt.

En av disse er Francesco Inzerillo, sentral leder innenfor Gambino-dynastiet, som er en av New Yorks beryktede «Fem Familier».

Siciliansk Carabinieri har over tid observert Inzerillo i Palermo sammen med Settimo Mineo. Det er disse møtene mellom Francesco Inzerillo og representanter for de som beordret og rent fysisk drepte faren, to brødre og dessuten besudlet likene av hans onkel og nevø, som gjorde at politiet skjønte at noe stort var under oppseiling.

Fortsatt gjenstår rettssaker og rettskraftige dommer før vi vi endelig får vite hvor mange av dem som ble arrestert tirsdag kan settes i sammenheng med Cosa Nostra.

Men én ting er tydelig nok: Kommisjonen ligger nede. Med brukket rygg og knuste kneskåler.