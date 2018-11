PROTESTERER: Briter har jevnlig tatt til gatene for å vise sin misnøye med regjeringens Brexit-politikk. Bildet er fra en demonatrasjon mot Det konservative partiets landsmøte Birmingham i september. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Brexit-tragedien

Det er symptomatisk at Brexit-debatten synes å handle mer om statsminister Theresa Mays politiske liv enn om hva skilsmisseavtalen innebærer og de videre konsekvenser av britenes brudd med EU.

Like talende er fraværet av reelle alternativer til Mays avtaletekst og konkrete forslag om hvordan Storbritannia skal håndtere en situasjon der landet brått står utenfor Den europeiske union uten en eneste avklaring.

Godkjennelsen av Brexitavtalen, som EUs stats- og regjeringssjefer vedtok i Brussel i går, er et sørgelig, men viktig skritt i det formelle løpet for en ryddig britisk uttreden av Europaunionen. Etter to år med tunge, og åpenbart svært vanskelige forhandlinger, har partene blitt enige om et omfattende dokument som beskriver avviklingen av en hel rekke overenskomster, forordninger og traktater som er inngått mellom Storbritannia og EU.

Bestemmelser og kompromisser som har regulert forhold i praktisk talt samtlige samfunnssektorer gjennom et 45-årig samkvem. Bare siden 1990 har britene introdusert, implementert og iverksatt mer enn 52 000 EU-lover som konkret konsekvens av Storbritannias medlemskap i Den europeiske union.

Dersom det britiske parlamentet 10. desember forkaster den fremforhandlede skilsmissen, står øyriket 109 dager senere uten en eneste avtale med sitt største marked og viktigste partner. Da nullstilles alt. Det være seg avklaringer om energitilførsel, godkjennelser av medisiner og fødevarer, import- og eksportlisenser, tollreguleringer, åpne tilganger til handelsmarkedene .

Britene må gi avkall på mye for å forlate EU. En hel rekke fordeler og tilpasninger som briter flest har satt pris på. Tydeligvis har ganske mange slett ikke forstått at dette er goder som har kommet med Storbritannias EU-medlemskap. Derfor sier et flertall nå, ifølge meningsmålingene, at de likevel ikke vil ut av Europaunionen. Det gjør skilsmissen bare enda mer tragisk.

På venstresiden er det mange som tror at Storbritannia kan forbli i EU hvis Theresa Mays avtale stemmes ned. Det er også noen som tror at et nederlag for May kan realisere Labour-leder Jeremy Corbyns statsministerdrøm. Ingen av delene er videre sannsynlig.

Derimot kan May bli forrådt av sine egne i den pågående borgerkrigen i Det konservative partiet. Samtidig har den avslørt at det først og fremst handler om personstrid og maktkamp, ikke hva Brexit skal være. En erkjennelse av hva som faktisk står på spill, kan bli tungen på vektskålen i alle partier når parlamentet skal stemme over avtalen.

Dette handler aller minst om Theresa Mays politiske liv. Det handler om livene til 66 millioner briter, og hvordan hverdagen blir etter 29. mars 2019.