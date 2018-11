PÅ PLASS I ARGENTINA: Saudi-Arabias omstridte kronprins, Mohammed bin Salman, ankommer Buenos Aires for å delta på toppmøtet i G20. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Mørk sky over G20

G20 er en dysfunksjonell familie av nasjoner. I dag møter demokratisk valgte regjeringssjefer autoritære ledere og eneveldige herskere i Buenos Aires. I denne familien finnes det flere sorte får.

På det såkalte familiebildet, som alltid tas på slike toppmøter, vil lederne smile som om dette er en harmonisk sammenkomst. Det er det ikke. Konfliktene er mange og dype.

Stemningen blir trykket ved at det yngste medlem, kronprins Mohammed bin Salman , krasjer selskapet bare ved sitt nærvær. Han vil få stor oppmerksomhet i Buenos Aires . Hvem hilser han på, hvem møter han i kulissene og hva forteller kroppsspråket?

Det er høyst uvanlige at et drap ligger som en mørk sky over G20. Kronprins Mohammed bin Salman er i Argentina for å rehabilitere både seg selv og kongedømmet to måneder etter at den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i landets konsulat i Istanbul 2.oktober.

De første ukene etter drapet lanserte Saudi-Arabia en rekke bortforklaringen og selvmotsigelser. Deretter ble fem saudiarabere tiltalt for drapet. Regimet hevder at dødsskvadronen handlet på egenhånd, uten den politiske ledelsens vilje og vitende.

CIA og andre etterretningstjenester skal ha kommet til en helt annen konklusjon, basert på avlytting, overvåkning og det faktum at dette er et strengt sentralstyrt regime. Øverst på pyramiden sitter kronprins Mohammed bin Salman, som regjerer med vide fullmakter fra sin far, kong Salman.

Så hvem ga ordre om at Khashoggi skulle likvideres?

-Kanskje han gjorde det og kanskje han ikke gjorde det, sier USAs president Donald Trump om kronprins Mohammed bin Salmans rolle. I et intervju med Washington Post sier Trump at kronprinsen “nekter for det og det samme gjøre folkene rundt ham”.

Saudi-Arabias tidligere etterretningssjef, prins Turki al-Faisal, sier mistanken mot kronprinsen bare bygger på CIAs formodninger, ingen bevis, og at den amerikanske etterretningstjenesten har tatt feil før.

-Av erfaring er ikke CIA den mest nøyaktige eller troverdige kilde, sier prinsen.

Det er som å høre et ekko av Trumps stadige kritikk av egne etterretningstjenester. Han tror ikke på deres rapporter når det ikke passer hans agenda. Trump vil ikke spolere en forsvarsavtale verd 110 milliarder dollar og et strategisk partnerskap med Saudi-Arabia i kampen mot Iran. Ved å la tvilen komme kronprinsen til gode og fortsette samarbeidet setter Trump Saudi-Arabia i takknemlighetsgjeld.

Saudi-Arabia har allerede startet nedbetalingen. 21.november skrev Trump på Twitter: “Oljeprisen faller. Det er stort! Takk til Saudi-Arabia, men la oss gå enda lavere”. Ingen har større påvirkning på oljeprisen enn Saudi-Arabia og nå er de lydhøre for Trumps krav.

Både Trump og Russlands president Vladimir Putin vil frede Saudi-Arabia. På den annen side står Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som har brukt drapssaken til å presse kronprinsen. Europeiske ledere er antakelig ille berørt av kronprinsens nærvær i en tid hvor de vurderer sanksjoner mot Saudi-Arabia. Mellom Canada og Saudi-Arabia er det allerede en isfront.

Da utenriksminister Chrystia Freeland i august protesterte mot interneringen av en saudiarabisk menneskerettighetsaktivist og regjeringen ba regimet løslate fengslede kvinneaktivister ble det for mye for herskerne i Riyadh. Canadas ambassadør fikk ett døgn på å forlate landet. Saudi-arabiske studenter i Canada ble hjemkalt. Handel og investeringer ble lagt på is og det saudiarabiske flyselskapet stanset alle flyvninger til Canada. Den voldsomme overreaksjonen var et varsel til andre land og et uttrykk for hvor hårsår den unge kronprins er for kritikk.

Tidligere hadde ingen på G20 problemer med å omgås bin Salman. Vestlige land har som regel oversett både grove menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia og landets deltakelse i krigen i Jemen. Land som Storbritannia og Frankrike har solgt avanserte våpen til Saudi-Arabia. Det krigsherjede Jemen er blitt verdens største humanitære krise. Det er ikke krigen i Jemen, men drapet på Khashoggi, som tvang vestlige land til å revurdere synet på Saudi-Arabia.

Kronprinsens deltakelse i Buenos Aires tyder på at han står protestene av. Han ble tidligere oppfattet som en moderne og reformvillig leder. Selv når denne illusjonen faller består Saudi-Arabias økonomiske makt og strategiske betydning. Det illustreres godt med et nytt familiebilde av kronprinsen sammen med verdens mektigste.

Det eneste som holder 19 land pluss EU sammen er økonomiske tyngdelover. Med 85 prosent av verdens produksjon, 80 prosent av investeringene og 75 prosent av klodens befolkning minner G20 mest om et stormfullt styremøte for den globale økonomien.