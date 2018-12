Foto: Roar Hagen

Arvestrid i Merkels parti

I dag takker Angela Merkel av etter 18 år som leder for Tysklands kristelig-demokratiske parti (CDU). Annegret Kramp-Karrenbauer er favoritt til å overta.

Det er sannsynlig at den som vinner maktkampen i CDU blir Tysklands neste forbundskansler. Den som styrer Europas mest folkerike og økonomisk sterkeste nasjon vil også ta lederskap i EU, slik Merkel har gjort. Derfor er partilandsmøtet i Hamburg i dag og i morgen viktig, ikke bare for Tyskland, men også for Europa.

De 1001 utsendingene til CDUs partilandsmøte i Hamburg har tre kandidater å velge mellom, partisekretær Kramp-Karrenbauer (56), forretningsadvokat Friedrich Merz (63) og helseminister Jens Spahn (38). Meningsmålinger tilsier at valget står mellom Kramp-Karrenbauer og Friedrich Merz.

Partilandsmøtet velger ikke bare en ny leder, men også politisk kurs. Det er en arvestrid om CDUs verdier. Kramp-Karrenbauer vil videreføre Merkels pragmatiske sentrumspolitikk, mens Merz vil foreta en klar høyredreining. Spahn har vært en ledende kritiker av Merkels innvandringspolitikk etter at en million flyktninger og migranter kom i 2015, men i høst er han blitt overskygget av Merz´ voksende popularitet på høyrefløyen.

Kramp-Karrenbauer, AKK som hun gjerne kalles, er en av Merkels nære allierte. Hun ledet delstaten Saarland i det vestlige Tyskland i syv år før hun tidligere i år ble hentet inn som ny generalsekretær i partiet. Det ga henne et springbrett til partilederjobben.

Hennes svakhet kan nettopp være at noen oppfatter henne som en kopi av originalen, en “mini-Merkel”, i en tid hvor partiet søker forandring. Av den grunn har Kramp-Karrenbauer i det siste markert avstand til Merkel i enkelte saker, som i forslag til en strengere innvandringspolitikk, dog uten å kritisere kansleren direkte. AKK inntar konservative standpunkt i sosiale saker, mens hun er liberal i økonomiske spørsmål.

Friedrich Merz har lang fartstid i CDU og ledet partiets parlamentsgruppe frem til 2002. Mange så ham som en fremtidig leder, men konservative Merz falt i unåde hos Merkel som ville vinne det politiske sentrum for kristeligdemokratene.

Merz forlot det politiske liv for nesten ti år siden og har deretter hatt en lukrativ karriere i bank- og finans. Hans gjeninntreden på den politiske arena har revitalisert den gamle høyrefløyen som liker han betoning av konservative verdier.

-Alle som kommer hit må forplikte seg på vår kristne, vestlige kultur, sier Merz som har kritisert Merkel for “ukontrollert innvandring” og partiet for å ha ignorert fremveksten av et parti på ytre høyre fløy, Alternativ for Tyskland (AfD).

Kramp-Karrenbauer sier at migrasjon ikke er den viktigste saken, mener hennes konkurrenter nettopp det. AKK foretrekker å fokusere på økonomi, bolig- og utdanningspolitikk.

CDU er den dominerende kraft i etterkrigstidens Tyskland og har styrt landet i 49 av de siste 69 år. Merkel har vært Tysklands forbundskansler siden 2005 og regjerer nå i sin fjerde periode. Det blir det siste. Etter flere dårlige resultater i delstatsvalg og intern uro i koalisjonsregjeringen kunngjorde Merkel i oktober at hun ville gå av som partileder. Hun gjorde det samtidig klart at hun ikke vil søke en femte periode som forbundskansler.

Det ubesvarte spørsmålet er hvor lenge Merkel vil bli sittende som kansler, om det er snakk om måneder eller år. Som regel er kansleren også partileder, men nå har Merkel valgt å gjøre et unntak. Hennes fjerde periode utløper ikke før i 2021, men i god tid før neste valg trenger partiet tid til å bygge opp en ny kanslerkandidat.

Det kan bli nyvalg, hvis hardt prøvede sosialdemokrater (SPD) velger å forlate koalisjonsregjeringen. Store velgergrupper er på politisk vandring, politikken blir mer fragmentert og det blir vanskeligere å danne flertallsregjeringer. I 1970-årene stemte 90 prosent av velgerne på sosialdemokratene eller de kristeligdemokratiske partiene. I dag har de bare oppslutning fra vel 40 prosent.

Et gjennomsnitt av meningsmålinger viser at de to kristeligdemokratiske partiene (CDU og CSU) har 26,6 prosent oppslutning, mens SPD har falt til 14,5 prosent. Det samme har Alternativ for Tyskland (AfD). Størst fremgang har De Grønne med 21,6 prosent. Alt tyder på at CDU på sikt må finne en eller flere nye koalisjonspartnere for å fortsette i regjering. CDU bør gjøre sine hoser grønne hos De Grønne.