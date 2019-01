Kommentar

Trump skifter tone

I sin direktesendte tale til det amerikanske folk i natt, vektla president Donald Trump den humanitære krisen ved grensen over amerikansk sikkerhet som hovedargument for å bygge en mur mot Mexico.

Presidenten holdt seg til manus uten å improvisere og nevnte ikke muren før et stykke ut i talen. I stedet snakket han han i medfølende vendinger om de som ble utyttet av kyniske menneskesmuglere.

«Dette er en humanitær krise, en krise for hjerter og sjeler», sa han, i et språk ganske anderledes fra det han pleier å bruke.

Han la imidlertid ikke skjul på hvem han mente hadde skylden for dette, og henviste til demokratene i Kongressen som «lar uskyldige mennesker bli ofre på en så forferdelig måte».

Han gikk ikke så langt som til å erklære unntakstilstand, men han henviste til en rekke grove forbrytelser utført av illegale innvandrere og spurt om «hvor mye mer amerikansk blod må renne, før Kongressen gjør sin jobb».

Talen er et forsøk på å vinne opinionen og å legge ytterligere press på demokratene i Kongressen for å få dem til å bøye av for Trumps krav om å finansiere en mur mot Mexico. I dag skal han øke presset ved selv å besøke grensen.

Men i følge amerikanske medier hadde han liten tro på strategien selv.

I en lunsj med amerikanske tv-ankere i Washington tidligere på dagen hvor han snakket off the record, skal han ifølge blant annet New York Times ha gitt uttrykk for at denne innsatsen er poengløs.

«Det kommer ikke til å forandre en forbannet ting, men jeg gjør det likevel», siterer avisen presidenten. «Men disse folkene bak dere sier at det er verdt det», la han til, og viste til sine rådgivere som også var tilstede i rommet.

Som vanlig når Trump uttaler seg offentlig, kom han med en rekke påstander og opplysninger som både politiske motstandere og mediene hevder er tvilsomme eller direkte usanne.

Det går på alt fra antallet som prøver å krysse grensen ulovlig hver dag, til at Mexico indirekte vil betale for muren gjennom den nye handelsavtalen.

Men den største uenigheten i denne situasjonen er hvem som har skylden for den såkalte «shutdownen» hvor statens funksjoner opphører fordi budsjettet ikke blir godkjent.

Trump sa før jul at han ville ta det fulle og hele ansvaret for en slik situasjon. Nå hevder han at det hviler på demokratene. Meningsmålinger senere i dag vil vise hvor stor del av de amerikanske velgerne som er enig med ham i det.