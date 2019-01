I FARE: Rahaf Mohammed al-Qunun har barrikadert seg på et hotellrom i Bangkok. Bildet er fra Twitter. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Hun trenger beskyttelse

Saudiarabiske Rahaf (18) sier at hun ble misbrukt fysisk og psykisk av sin egen familie. Hennes desperate flukt stanset i Thailand. Nå er hun i stor fare.

De siste dagene har Rahaf Mohammed al-Qunun brukt sosiale medier for å hindre hjemsendelse med tvang. Hun skriver at hun er sikker på å bli kastet i fengsel hvis hun sendes tilbake og deretter bli drept etter løslatelse.

Hun kjemper for sitt liv fra et hotellrom i Bangkok. Utenfor står politi og representanter for myndighetene, Rahaf har barrikadert seg på rommet, mens hun trygler om hjelp i alarmerende Twitter-meldinger. Hun har nå over 50 000 følgere. Folk over hele verden deler støtterklæringer på #saverahaf

Rahaf har rettigheter som Thailand må respektere, i henhold til internasjonal lov. Rahaf Mohammed al-Qunun har en soleklar rett til å søke asyl og beskyttelse i et annet land. Unge kvinner som flykter fra det strengt patriarkalske og undertrykkende regimet i Saudi-Arabia gjør det med stor fare for sin egen sikkerhet.

Thailandske myndigheter sa først at Rahaf i dag skulle settes på et fly til Kuwait. Der venter hennes far og bror på flyplassen. Heldigvis har myndighetene i Bangkok endret mening. De vil ikke lenger tvinge henne ut av landet og hun får møte representanter for FN.

Thailand har undertegnet FN-traktaten mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Da kan de heller ikke sende et menneske som risikerer å bli utsatt for dette i retur.

Rahaf benyttet anledningen til å flykte da hennes familie var besøk i Kuwait. Hun tok et fly til Thailand og hadde tenkt å reise videre til Australia for å søke visum der. På flyplassen i Bangkok søndag ble hun imidlertid fratatt sitt pass og fortalt at hun ville bli sendt tilbake.

I Saudi-Arabia har mannlige verger kontroll over kvinners bevegelsesfrihet. Vokterne er fedre, sønner eller ektefeller. Kvinner er fratatt rettigheter som for søstre i andre land tar som en selvfølge. Human Rights Watch har dokumentert hvordan det saudiarabiske rettssystemet behandler voksne kvinner som barn. Kvinner må ha tillatelse fra en mannlig verge for å reise, gifte seg, søke arbeid eller be om helsetjenester. Dette er en systematisk umyndiggjøring av halvparten av befolkningen.

De som bryter med kongedømmets regler risikerer hard straff, både fra myndigheter og familie. Staten kan straffe dem for ulydighet overfor mannlige foresatte eller for å ha skadet kongedømmets renomme. Det aller verste for kvinner i en slik situasjon kan være å bli overlatt til sine egne familier, og den straff som der måtte vente dem.

Rahaf er langt fra den første som har forsøkt å flykte. Noen er blitt tvangssendt tilbake til en ukjent skjebne. Hvis denne 18-åringen returneres kan hennes desperate Twittermeldinger være det siste omverdenen får høre fra henne. Thailand må derfor følge internasjonale traktater de selv har underskrevet og gi kvinnen den rett hun har til å søke en trygg havn.