KRITISK: – De forente arabiske emirater tilbyr ikke bare luksus for turister. De byr også på forbud mot homofili, fengsling av kvinner som anmelder voldtekt og lange straffer for borgere som er kritiske til regimet, skriver Grande. Foto: Signe Dons

Kritiserer bloggernes Dubai-tur: – Trist og provoserende!

MENINGER 2019-01-15T09:14:20Z

Frida Marie Grande i Amnesty tar et oppgjør med norske bloggere som ble sendt på sponset tur til Dubai av Norwegian.

debatt

Publisert: 15.01.19 10:14

FRIDA MARIE GRANDE, Sosiale medier-ansvarlig i Amnesty International Norge.

I forrige uke ble en gjeng norske influencere sendt på sponset tur til Dubai , i regi av flyselskapet Norwegian. Oppdraget deres var å promotere reisemålet for sine hundretusenvis av følgere.

En etter en la de ut bilder av strandliv, kjøring i ørkenen, shopping og luksus. Livet i Dubai ble med andre ord fremstilt akkurat slik Emiratene ønsker at det skal bli; en total motsetning av den brutale virkeligheten som skjules bak byens Insta-vennlige fasade.

Å reise til Dubai er greit, men ukritisk influencer-reklame for regimer som Emiratene er i beste fall hodeløst, og i verste fall et viktig bidrag inn i hvitvaskingen av landet.

For mens de norske influencerne tok bilder av hverandre og publiserte det på Instagram, satt lokale folk buret inne for å ha gjort akkurat det samme som influencere lever av: Å uttrykke seg i sosiale medier og på andre plattformer.

De forente arabiske emirater tilbyr ikke bare luksus for turister. De byr også på forbud mot homofili, fengsling av kvinner som anmelder voldtekt og lange straffer for borgere som er kritiske til regimet.

At norske influencere velger å bruke ytringsfriheten og distribusjonskraften sin til å rosemale et land som står bak disse menneskerettighetsbruddene, er både trist og provoserende. Kan de ikke bruke makten sin til noe bedre?

Jeg registrerer at noen av influencerne forsvarer turen ved å si boikott ikke nytter, og det er jeg enig i. Men verden er heldigvis ikke så sorthvitt at du er nødt til å velge mellom boikott og produksjon av totalt ukritisk reklame.

Hadde influencerne lest seg opp på situasjonen i landet før de reiste og brukt denne informasjonen i samtale med lokale, så kunne de antakelig lært ganske mye. Men det var vel kanskje ikke det briefen til Norwegian ba dem om å gjøre.

I bunn og grunn er oppdragsgiveren ansvarlig for turen, og jeg skulle ønske flyselskapet kom med et bedre svar enn at “Turisme bidrar til møter mellom mennesker fra ulike kulturer” og at “Å bli eksponert for et annet tankesett og andre verdier kan bidra til at både lokalbefolkning og tilreisende får nye perspektiver på verden”.

Det er jo ingen som er uenig i det. Poenget er at influencerne ikke viste frem en eneste skyggeside. Med hundretusener av følgere kan de virkelig bidra til å gjøre en forskjell.

Nå i kveld har Espen Hilton, en av de som takket ja til den sponsede turen, gått ut og beklaget på sin blogg . Å endre mening, fremfor å nekte for at det ligger noe i kritikken man får, står det enorm respekt av.

Han forteller at han har vært i dialog med flere homofile i Dubai og sier han skal holde kontakten med dem. Det er nettopp dette jeg håper flere vil gjøre når de reiser til steder som Dubai og har mulighet til å fortelle mange mennesker om det.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på kampanje.com og er gjengitt her med redaktørens og skribentens tillatelse.