Siste sjanse

Onsdag kan Sverige få ny regjering. Den gamle fortsetter.

Borgerlige Centern og det liberale Folkpartiet har utarbeidet en samarbeidsavtale med Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Dersom talmannen i Riksdagen anbefaler denne mandag, vil en historisk regjering ledet av Stefan Löfven bli tatt opp til votering i nasjonalforsamlingen onsdag.

Vi håper Riksdagen da stemmer for innsettelse av Löfven som statsminister. Ikke fordi vi mener han er den eneste av kandidatene som kan tiltre embetet, men fordi Sverige nå trenger en virksom regjering. For at det skal skje må ett parti i tillegg til de tre småpartiene gi sitt bifall. Trolig får Jonas Sjöstedt og Vänsterpartiet den jobben, enda det spesifikt står i regjeringserklæringen at sosialistene ikke skal ha noen innflytelse på svensk politikk i perioden.

Dersom parlamentarikerne imidlertid ikke bifaller Löfvens sentrum-venstre-initiativ, blir det en fjerde og siste avstemningsrunde i uke fire. Det betyr i praksis nyvalg 7. april.

Omvalg kan av og til være eneste mulighet til å løse en fastlåst situasjon. I Sverige burde ikke det være nødvendig. Ved valget i høst ble Socialdemokraterna største parti med 28,3 prosent av stemmene. De konservative Moderaterna fikk 19,8 prosent og det sosialkonservative nasjonalistpartiet Sverigedemokraterna (SD) 17,5 prosent. De øvrige oppnådde mellom åtte og fire prosents oppslutning. At det er et resultat som skulle umuliggjøre en flertallskoalisjon, må man antakelig være svensk for å forstå.

Problemet er SD og partiets brune fortid. Ingen vil samarbeide med dem. Enda partileder Jimmie Åkesson har bedyret at rasister og nazister ikke er velkomne i hans rekker. Vi tror de øvrige partiene gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å behandle Åkesson & co som politisk spedalske.

Et nyvalg vil generere sympatistemmer til SD, og utfordre Moderatarna om posisjonen som Sveriges nest største parti. Er det noen som ikke har noe å vinne på å stemme ned Löfven nå, er det Ulf Kristersson og de konservative. Samtidig er han så forbannet på Löfven som har lykkes med å sprenge den borgerlige Alliansen, at en velsignelse av regjeringssamarbeidet vil sitte langt inne. Kanskje omgår de dillemmaet ved å toe sine hender og stemme blankt. Det har skjedd før.

Når situasjonen er som den er i svensk politikk, med historisk betingede skott mellom partiene, kan en blokkoverskridende sentrum-venstre-regjering også være positivt for det generelle politiske klimaet hos våre gode naboer. Om en slik regjering er levedyktig, gjenstår å se. Men hvis den faller, kan partiene i hvert fall si at de prøvde. Et nyvalg nå vil være en falitterklæring for hele folkhemmet.