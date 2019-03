FORFULGT: Menneskerettighetsadvokaten Nasrin Sotoudeh har arrestert og fengslet en rekke ganger for å ha forsvart iranske aktivister. Nå har hun fått en sjokkerende dom. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Leder

Grotesk dom i Teheran

Den høyt anerkjente menneskerettighetsadvokaten Nasrin Sotoudeh skal ha blitt dømt til 38 års fengsel og 148 piskeslag. Med en slik grotesk dom mot en kvinne som forsvarer de universelle menneskerettighetene viser det iranske prestestyret sitt sanne ansikt.

Publisert: 13.03.19 04:49







les også Kjemper for retten til å droppe hijab: - Dømt til 38 år i fengsel og 148 piskeslag

Sotoudeh er gjentatte ganger blitt arrestert, kastet i fengsel og ilagt yrkesforbud. Tidligere er hun blitt anklaget for å spre propaganda og skade statens sikkerhet, noe hun avviser. I fjor ble hun anklaget for spionasje og dømt til fem års fengsel. Nå er hun blant annet dømt for å ha fornærmet Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei og for sammensvergelse mot staten. Det finnes åpenbart ikke grenser for hva prestestyret kan finne på å dømme henne for.

les også Utenriksdepartementet har kalt inn Irans ambassadør til Norge på teppet

Påstandene er grunnløse. Sotoudehs “forbrytelse” er at hun modig har forsvart opposisjonelle i sitt hjemland. I det siste har hun blant annet representert aktivister som har valgt å kaste hijaben i protest mot regimets påbud kvinners klesdrakt. Forfølgelsen av advokaten må oppfattes som enda et forsøk fra regimet på å kneble kritikk og skremme opposisjonelle. Amnesty International opplyser at 7000 iranere i fjor ble pågrepet i omfattende kampanjer mot blant andre advokater, journalister og fagforeningsfolk. Forfølgelsen viser et presteskap som frykter sitt eget folk.

Sotoudehs ektemann fortalte omverdenen om den siste straffeutmålingen. Det offisielle nyhetsbyrået INSA melder at en revolusjonsdomstol har dømt henne til syv års fengsel. Uansett hvor lenge Sotoideh må sone er dette en opprørende dom. Hun blir straffet for å ha kjempet for grunnleggende menneskerettigheter som vi i Norge tar som en selvfølge. Hun har forsvart kvinners rettigheter og arbeidet mot dødsstraff. For dette fortjener hun anerkjennelse og støtte fra det internasjonale samfunn.

les også Iran-avtalen er fullstendig reversert fra USAs side

EU-parlamentet ga Sotoudeh Sakharovprisen i 2012. Nå trenger Sotoudeh, hennes familie og alle som streber etter frihet i Iran konkret støtte fra demokratiske land. Norge og andre land bør bruke diplomatiske kanaler for å protestere mot dommen. Særlig viktig er det hva EU gjør. EU har ønsket å fortsette dialogen med Iran etter at USA trakk seg fra atomavtalen og gjeninnførte sanksjoner mot regimet. EU må bruke den påvirkning de har i møter med iranske myndigheter. Kravet må være at Sotoudeh settes fri.