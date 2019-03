Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Brexit og EØS-realiteter

Det britiske parlamentet ville ikke ha Theresa Mays utmeldingsavtale med EU. Men de folkevalgte vil heller ikke forlate Europaunionen uten noen avtale. De vil bare ha noe annet enn det statsminister May og EUs 27 gjenværende medlemsland har forhandlet frem gjennom nesten tre år. Det kan ende med at Storbritannia ikke får noe som helst. Ikke engang brexit.

Helt siden daværende statsminister David Cameron i 2016 utlyste den famøse folkeavstemningen om britisk EU -medlemskap – noe han utelukkende gjorde for å dempe en intern konflikt i egne partirekker – har hjemlige EU- og EØS-motstandere applaudert det som kunne se ut som et folkelig opprør mot Brussel. Men tidlig ble det klart at briter flest ikke ante hva de ønsket seg vekk fra. Ikke så rart, det. For heller ikke politikerne visste hva bruddet med Den europeiske union ville innebære.

Nå viser både meningsmålinger og faktisk stemmegivning i Underhuset at dersom det hadde vært folkeavstemning i dag, ville Storbritannia etter alle solemerker forblitt i EU. Britene har fått synliggjort hvor tett øyriket faktisk samvirker med Europaunionen, og hvilke fordeler medlemskapet har gitt dem gjennom 40 år. De har i forhandlingene med EU ønsket å beholde alt dette, og forsøkt å kvitte seg med ulemper og forpliktelser som gjerne hører med i gjensidige overenskomster.

At det har tatt nesten tre år å komme frem til en 600 sider lang avtaletekst sier noe om kompleksiteten i forholdet mellom Storbritannia og EU. De er begge hverandres største handelspartnere. Begge innser behovet for et best mulig skilsmisseoppgjør. Samtidig har EU hatt behov for å markere tydelighet: Storbritannia har på eget initiativ valgt å trekke seg fra det europeiske samarbeidet. Da ligger det i kortene at fremforhandlede fellesskapsløsninger og kollektive goder ryker for britenes del.

I lys av alt dette er det helt utrolig å høre oppegående norske politikere i fullt alvor snakke om en reforhandlet og bedre EØS-avtale enn den vi har. Hva er det i brexit-debatten de har forstått bedre enn alle andre? Hvorfor mener de det skal være enklere for Norge å få en gunstigere tilknytning til EU enn det Storbritannia – en vesentlig større og viktigere handelspartner – har klart?

EØS-avtalen er alt annet enn perfekt. Men den har tjent oss godt helt siden den trådte i kraft for 25 år siden. Med vår tids internasjonale handelskonflikter og store økonomiske omstillinger er EØS-avtalen viktigere enn noensinne. Det er ikke bare hasardiøst å sette den i spill. Det er direkte uforsvarlig.