KLIMASTREIK I HELE VERDEN: Bildet er fra Montreal, hvor ungdommer klimastreiket forrige fredag. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP

Leder

Finn noen andre å hakke på

Det er ikke de klimastreikende skoleelevene som er latterlige. Det er de voksnes harselering med ungdommene.

For det har ikke manglet på latterliggjøring av skoleelever, etter at det ble kjent at de vil streike for klimaet. Det skjer for øvrig over hele verden, inspirert av den svenske 16-åringen Greta Thunbergs aksjon. Skoleelever dropper skolen for å marsjere i gatene med krav om effektive tiltak mot globale oppvarming.

På sosiale medier gjør voksne folk seg morsomme på ungenes bekostning, for eksempel med latterliggjøring av kravstore unge som skal ha mobiltelefoner, sydenturer og kostbare merkeklær, på tvers av klimahensyn.

Men det er vel foreldrene som har oppdratt disse ungene. De får skylde seg selv. Så har vi heller ikke med en hel generasjon hyklere å gjøre. De klimaopptatte ungdommene er opptatt av klima helt på ekte.

Greta Thunberg, for eksempel, har fått familien sin til å slutte å fly av hensyn til klimaet. Hun er ikke alene om å være prinsippfast.

Global oppvarming er et verdensomspennende problem som trenger politiske løsninger. Det er helt på sin plass å appellere til politikerne om å inngå forpliktende samarbeid, også selv om man bidrar til forurensning selv. Det er ingen motsetning i det. Man kan godt ønske seg at det blir dyrere å fly, selv om man flyr selv. Det er ikke hyklersk å kreve en felles innsats for å rense utslipp, utveksle ren energi og gjøre det dyrere å forurense.

At ungdommene får fravær om de dropper skolen for å gå i klimademonstrasjon, derimot, det er helt greit. Å streike for klima er et aktivt valg man tar. Man kan ikke få i pose og sekk. Her er vi altså enig med lederen av Stortingets utdanningskomité Roy Steffensen (Frp), som mener man ikke skal ha gyldig fravær for å streike.

Hans kollega Jan Helgheim, som advarer mot «klimahysteri», samt bystyremedlem Karianne Hansen i Skien, som ironiserer over barn som sier nei til å bli kjørt til trening, derimot, kan like gjerne finne noen voksne å debattere med. At tenåringer er samfunnsengasjert på vegne av klimaet må være en av de bedre tegn i tiden.