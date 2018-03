8 om 8. mars: Gå for Sumaya

Uansett kjønn. Uansett hudfarge. Uansett religiøs bakgrunn. Ingen skal trues til taushet i Norge.

SUZANNE KALUZA (36) , rådgiver i kommunikasjonsbyrået Trigger Oslo.

Tenk deg at mange mennesker står på en linje. Så skal alle som er heteroseksuelle ta et stort skritt fram. Alle menn ta et stort skritt fram. Alle som har norsk pass. Alle som har lys hud. Som ikke tilhører en religiøs minoritet. Som er funksjonsfriske. Alle som har råd til to utenlandsferier i året.

Fra dette ståstedet skal disse menneskene nå løpe om kapp.

For meg er dette en av de viktige sakene for likestillingen i 2018. Interseksjonalitet. Det å huske på at noen har flere fordeler enn andre. Og at noen møter langt mer motbør enn andre.

Sjelden har dette vært tydeligere enn i hetsen samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali har mottatt de siste ukene. 20-åringen har fått beskjed om at hun bør tennes på, voldtas, at huden hennes bør skrelles av.

Vi vet fra forskning at kvinner mottar grovere og mer seksualiserte trusler enn menn. Uansett om du heter Sumaya, Susanne eller Sylvi. Ingen skal trues. Truslene Sumaya har mottatt de siste ukene har vært så groteske og så omfattende at de har rystet selv de mest herdede av oss. 20 år gamle Sumaya tikker av på alle boksene nett-troll hater: Hun er somalisk-norsk. Hun er muslim. Hun er kvinne. Hun bruker hijab.

Truslene mot Sumaya er et trussel mot oss alle. De er en trussel mot humanisme, mot ytringsfrihet, mot selve grunnsteinen i det norske demokratiet. Jeg har derfor fått laget en Sumaya maske til 8. mars for å vise nett-trollene at vi er mange. At vi er flere enn dem.

Jeg håper vi kan fylle gatene med Sumayaer i dag. Ingen skal trues til taushet i Norge. Uansett.