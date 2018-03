I SYLVI-SKYGGEN: Statsminister Erna Solberg sliter med å forsvare sin justisminister Sylvi Listhaug Foto: Odin Jæger

Erna-stjerna lyser svakere

kommentar

Publisert: 13.03.18 15:53 Oppdatert: 13.03.18 17:11

Statsminister Erna Solberg har hatt noen dårlige uker. Sylvi Listhaugs siste sprell har truffet henne midtskips.

Noe har skjedd med Erna Solberg . Der hun tidligere kunne legge de fleste baller døde med en enkel berøring, snakker hun seg nå inn i problemer. Hun har gjort det i Thommessen-saken, hun har gjort det i #metoo-saken og nå sist i håndteringen av Sylvi Listhaugs Facebook-post om Ap på terroristenes side. Alt dette har skjedd etter at hennes tidligere presserådgiver og spinndoktor Sigbjørn Aanes har sluttet. Har Solberg pådratt seg et kommunikasjonsproblem?

Det er uvant kost å se statsministeren famle så mye som hun har gjort de siste ukene. I møte med vanskelige saker må hun gå flere runder for å rette opp sine egne første uttalelser som saken. Solberg ser ut til å feilbedømme hvordan saker spiller ut i offentligheten, og blir offer for sin egen upresise og til dels sleivete kommunikasjon om dem.

Å gi Solberg råd har aldri vært enkelt. I Høyre og regjeringen er hun til enhver tid den mest erfarne i rommet. Solberg er selvsikker og vet at hennes suksess skyldes en standhaftig tro på egen evner og vurderinger. Hadde Solberg hørt på alle sine partifeller og mer eller mindre velmenende hjelpere opp gjennom årene hadde hun hverken vært partileder eller statsminister. Solberg er selfmade så det holder. Hun ser langt der andre ser kort, og har gang etter gang erfart at hvis hun stoler på egne vurderinger så vil resultatene komme.

Politikken går fort og gjør mange små saker store. Ordene blir store og reaksjonene kraftige. Hadde Solberg vært like oppfarende som enkelte av sine kolleger blir i møte med ytre press, hadde hun byttet mannskap og standpunkter i et endeløst kjør. Men ytre press virker ikke på henne. Om noe så gjør det henne bare sta og urokkelig. Jeg mistenker at Margaret Thatchers berømte utsagn «The lady’s not for turning» er Solbergs politiske favorittsitat. Hun lever i hvert fall som om det er det.

Dette er statsministerens styrke, og en helt avgjørende egenskap for å holde den skjøre borgerlige koalisjonen sammen. Solberg står opp for sine folk når de havner i trøbbel, spesielt når de blir utsatt for ytre press og fordømmelse. Det blir lagt merke til hos samarbeidspartnerne.

Statsministerens fremste politiske prosjekt er å forbli statsminister. Det definerer strategien hennes i stort og smått. Solberg skjønner bedre enn de fleste hvilke utfordringer og begrensninger som ligger i samarbeidet. Hvor store personlige og politiske spenninger og underliggende konflikter som putrer under lokket. Senterpartiets statsminister Per Borten ble berømt for sitt sitat om «sprikende staur» da han beskrev sin tids koalisjon. Solbergs borgerlige samarbeid minner til tider om en barnebursdag som har kommet ut av kontroll. Særlig når Sylvi Listhaug svinger seg på Facebook.

Til nå har Solberg håndtert dette stadig mer suverent. Hun har ikke forsøkt å legge skjul på de interne spenningene. «Jeg ville ikke brukt de ordene» har hun pleid å si. Og så har hun trukket på skuldrene og gått videre. Folk er folk og alle er forskjellige. Hos meg er det takhøyde og plass til alle.

Dette har vært en presis og gjennomtenkt kommunikasjon. Solberg har ikke anerkjent kritikken mot sine statsråder eller allierte, men heller ikke argumentert noe særlig mot den. Hun har forsøkt å heve seg over begge parter, og det har hun vært god til. Hennes tidligere statssekretær Aanes har fortalt om strategien de kalte «Prosjekt statsminister», som gikk ut på at Solberg skulle ligge unna det små og konsentrere seg om det store. Dette har Solberg bygget videre på siden hun ble valgt i 2013.

Nå er Aanes ute, og noe har skjedd. Hennes første berøringer er mer engasjerte og mer konfronterende. Det gjør at konfliktnivået øker, og at hun de siste ukene har måttet gå ut flere ganger for å rette opp seg selv. Listhaugs facebook-kjekkaseri har de siste dagene tvunget Solberg til å uttale seg en rekke ganger for å ta ned sin egen elendige første berøring. Hun hadde åpenbart undervurdert hvilken kraft som lå i saken.

Dette bryter med det suverene og opphøyde bildet Solberg og Aanes hadde lyktes med å skape av henne. Hun som var hevet over politisk kiving og konflikt. Hun ser nå mer ut som en vanlig småkranglete politiker. Jeg tror ikke hun egentlig vil det. Spørsmålet blir derfor om det er noe i apparatet rundt henne som ikke virker slik det gjorde før?