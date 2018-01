MEKTIGE: Andrej Babis og Miloš Zeman på et bilde fra desember i fjor. Foto: Reuters

Trenger vaktskifte

Publisert: 15.01.18 03:36

Dersom helgens utfall av første runde i det tsjekkiske presidentvalget blir resultatet også etter andre og avgjørende duell, kan landet de neste fem årene bli ledet av «Tsjekkias Trump» og «Tsjekkias Berlusconi»:

En klimafornektende Putin-fan, Miloš Zeman, blir president, og en milliardær som korrupsjonsetterforskers, Andrej Babiš, blir statsminister. De er motstandere av våpenkontroll og har vunnet velgere på å kritisere EU og unionens asylkvoter.

Zeman (73) og Babiš (63) – Tsjekkias nest rikeste mann – innehar disse vervene også i dag. Men etter at statsministeren ble fratatt immunitet, og både politiet og EUs byrå for bedrageriforkjempelse (OLAF) har anklaget Babiš for å ha underslått EU-subsidier til en verdi av ca. 20 millioner kr., kan han kun overleve i politikken dersom hans gode venn, presidenten, fortsetter å beskytte ham.

Samtidig trenger Miloš Zeman hjelp fra Babiš’ populistregjering for å gjennomføre sin politikk, noe han som statsoverhode og utøver av symbolsk makt strengt tatt skulle holdt seg unna. I motsetning til forgjengere som den populære humanisten Václav Havel, Tsjekkias første president, har den tidligere kommunisten Zeman en militant agenda. Harde utfall mot muslimer, romfolk og EU har skaffet ham tilhengere på ytterfløyene av tsjekkisk politikk. Likeså hans støtte til Putin og kritikken av sanksjonene mot Russland. Ideologisk kaller han seg sosialdemokrat, men det er kun i økonomisk politikk. I øvrige saker forener han ytre høyre med ekstrem venstrepopulisme.

Men selv om Zeman slo åtte andre kandidater i helgens valg, manglet han mer enn ti prosentpoeng på å få tilstrekkelig flertall. Om to uker møter han derfor Jiří Drahoš (68), president i Det tsjekkiske vitenskapsakademi, og uavhengig presidentkandidat. Han er erklært EU-tilhenger og fremstår i debatter som en klassisk østeuropeisk intellektuell, i slekt med landsfader Havel. Med de utfordringer som Europa nå står overfor er det egenskaper å foretrekke hos en president.

Et flertall av dem som stemte i helgen hadde Drahoš som andrevalg. Meningsmålingene gir ham derfor et lite forsprang. I tillegg kommer det mer kritikk mot Zemans beskyttelse av Andrej Babiš’ mindretallsregjering. Presset mot statsministeren økte før helgen, da korrupsjonsrapporten fra OLAF ble kjent i tsjekkiske medier. For å redde eget skinn kan Miloš Zeman bli tvunget til å akseptere regjeringens avskjedssøknad.

For samarbeidsklimaet i Europa vil det bety mye om den liberale og vestorienterte Jiří Drahoš går seirende ut av presidentvalget og gir Tsjekkia et nødvendig vaktskifte. Det betinger imidlertid at Russland ikke blander seg inn i siste runde for å sikre Putins kamerat nye år som tsjekkisk statssjef.

