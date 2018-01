Andreas Christiansen Halse. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Ja til fritt ekteskapsvalg

debatt

Publisert: 22.01.18 15:26

2018-01-22

Venstres Abid Raja løper ufrihetens ærend når han rykker ut mot sterkere vern mot tvangsekteskap.

ANDREAS C. HALSE, skribent og daglig leder i Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter

For å starte med det åpenbare. Problemet i dag er ikke at det gjøres for mye i kampen mot tvangsekteskap. Bare i 2016 ble det rapportert om 597 saker til kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er litt mer enn et og et halvt potensielt ødelagt liv hver eneste dag. Som vi vet om.

I lys av dette er det svært positivt at Arbeiderpartiets Jan Bøhler har fått resten av partiet med seg på å ville gå gjennom loven mot tvangsekteskap for å gi bedre beskyttelse for sårbare jenter og gutter. Tanken bak forslaget er å gi unge mennesker bedre vern enn i dag mot psykisk press og sosial kontroll. Forslaget er heller ikke blitt til i et vakuum, men så dagens lys etter rådføring med de som jobber med saken i Oslo-politiet.

Det er i mange tilfeller et vagt skille mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Alle trusler er ikke uttalte, all vold er ikke fysisk og all tvang er ikke formulert med ord. Vel så effektivt kan det være å spille på forventninger, lojalitet, potensiell skuffelse, kultur og religion som over tid bryter ned motstand mot et giftemål.

Fortsatt handler alt for mye av debatten knyttet til tvangsekteskap om hvor mye som skal til før det er tvang. Det er derimot å snu saken på hodet. Det vi burde spørre oss om er om giftemålet er frivillig. Om svaret på det er nei så er det heller ikke greit.

Også offentlige myndigheter henger tilbake på dette området. På nettsiden ung.no kan barn og ungdom spørre om ting de lurer på. Under seksjonen om tvangsekteskap refereres fortsatt et utdrag fra en handlingsplan fra Barne- og likestillingsdepartementet fra 1998. Der kan vi lese at: «Fysisk eller psykisk tvang skal ikke anvendes for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap. Dette betyr at foreldrene står fritt til å foreslå ekteskap, så lenge partene står fritt til å akseptere familiens ekteskapskandidat eller ikke».

Det er etter min mening en skandaløs formulering. I en handlingsplan, som fortsatt brukes, har altså myndighetene sett det som sin oppgave å presisere foreldrenes rett til å blande seg inn i valg av partner. Det er selvsagt ikke mulig å forby foreldre å foreslå potensielle kjærester, men myndighetens oppgave er å beskytte barn og unge mot ufrivillighet. Ikke å hevde foreldrenes rett til å blande seg.

Den samme fellen går Venstres Abid Raja i når han går i forsvar for arrangerte ekteskap i dag. På Twitter insister representanten for det ferske regjeringspartiet på «den frie viljen» den enkelte har til å bruke «hjelp i gifeøyemed». Dette kommer bare dager etter at Raja også gikk imot et forslag om et forbud mot søskenbarnekteskap.

Reaksjonen er villedende og tar side med den sterke parten. Forslaget handler ikke om å forby alle arrangerte ekteskap. Det handler om å gi politiet nye verktøy for å bekjempe ekteskap som ikke er frivillig. Voksne som ønsker å blande seg inn i barnas ekteskap trenger derimot ikke politikernes hjelp til dette.

Den nøyaktige formuleringen i lovforslaget må man åpenbart komme tilbake til, men motstanden mot ideen om å gi bedre vern mot livsvarig tvang og ufrihet er vanskelig å forstå. Uansett innretning vil dette uansett bare være et første skritt på veien til mer frihet. Tilgang til informasjon om aktuelle lovbrudd og mulighet til å bevise ufrihet med tilstrekkelig grad av sikkerhet vil være vanskelig også i fremtiden. Forbud mot søskenbarnekteskap, 18 års aldersgrense for å gifte seg og langt større ressursbruk på å hindre at barn og unge tas med til foreldrenes hjemland mot sin vilje er andre åpenbare tiltak.

Også i fremtiden vil unge mennesker oppleve å få frarøvet fremtiden sin. Det er et politisk ansvar å sørge for at det skal gjelde så få som overhodet mulig. Da må vi stå opp mot all ufrihet.