HØYERE STRØMPRIS ENN VANLIG: Energiminister Terje Søviknes skylder på været, men er sikker på at vi vil ha nok strøm til vinteren. Foto: Frode Hansen / VG

Folk flest må regne med dyrere strøm

leder

Publisert: 12.08.18 05:08

Med mindre høsten blir rekordvåt, er det bare å forberede seg på høye kraftpriser fremover.

Det er varmen og tørken som har skylden. Kraftmagasinene har mindre vann enn vanlig. Desssuten har det vært vindstille på kontinentet, hvor atomkraft har måttet stenge på grunn av varmt kjølevann. Prisen på kull og CO2-utslipp har og gjort et kraftig hopp. Det er bra for miljøet, for norsk kraft og gass, men gir dyrere strøm for oss nordmenn, fordi vi eksporterer og importerer kraft via kabler og påvirkes av utlandets priser.

Det er først og fremst forbrukerne som vil få høyere regning. Industrien sitter på årelange strømavtaler. For den som ønsker forutsigbarhet, er det fortsatt mulig å binde strømprisen. Ellers er det bare å håpe at regnet fortsetter.

For det er ikke mye mer vi kan gjøre. Industri Energi har rett nok kritisert eksporten av kraft til utlandet. Og det stemmer at vi til tross for tørken har hatt eksportoverskudd i flere av de varmeste sommerukene .

Nå høres det paradoksalt ut at vi eksporterer samtidig som kraftselskap klager på tomme magasin. Men det er slik kraftmarkedet fungerer. Kraften går dit prisen er høyest. Så selv om norske produsenter sparer på vannet ved å sette opp prisen nå, fortsetter eksporten når prisene er høyere i utlandet. Staten tjener godt på å selge kraften dyrt til utlandet. Samtidig mangler mange kraftprodusenter vann, og har måttet stenge produksjonen. Totalt har vi i år eksportert bare halvparten av det vi gjorde i fjor.

Energiminister Terje Søviknes sier til NRK at departementet følger situasjonen uke for uke , men har avvist kritikken mot eksporten. Og det er vi enig i. Det er ingen knapp her vi bare kan slå av når det passer oss. Det vi får tilbake fra utlandet er forsyningssikkerhet og billig kraft når værforholdene endres.

Nå håper selvsagt alle på mer vann i magasinene. I mellomtiden er det ingen ulempe å få best mulig betalt for kraften. Pengene kommer vanlige folk til gode i form av mer velferd, skoler, barnehager og sykehjemsplasser, fordi eierne av kraftselskapene overveiende er det offentlige og overskuddet går tilbake til stat og kommuner. Om kommunen din er flink til å forvalte pengene, er du blant de heldige. Særlig om du i tillegg har et stort lager med ved.