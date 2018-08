Vi svikter våre eldre

INSTITUSJONSMAT: – Mitt engasjement for å gi eldre sunnere og bedre mat startet da jeg selv var pårørende på et sykehjem. Der fikk jeg se og føle hvor mye mat har å si for livskvaliteten når vi bli gamle, skriver Refsholt. Foto: Javad M. Parsa

Nordmenn sier i en ny undersøkelse at politikerne ikke prioriterer god og sunn mat for eldre. Det er et varsel folkehelseminister Åse Michaelsen må ta på alvor. Vi trenger en nasjonal dugnad for bedre mattilbud, hvis ikke svikter vi våre eldre.

HANNE REFSHOLT, konsernsjef i TINE.

”Nei takk, jeg er kvalm. Jeg orker ikke mer mat”. Ordene kommer fra en eldre dame. Hun har sittet ved middagsbordet på sykehjemmet i over en halv time, men knapt fått ned en matbit. Hun ser oppgitt ned på tallerkenen som flyter over av hjemmelagde kjøttkaker, kålstuing, nykokte poteter og brun saus. Et festmåltid for de fleste, men ikke når man er konstant kvalm, har metallsmak i munnen og kjenner at kreftene begynner å ta slutt.

Opplevelser som dette er hverdagen til mange eldre landet over. En ny undersøkelse vi i TINE har gjort understreker alvoret: 52 prosent av pårørende er bekymret over om eldre får i seg riktig mat og drikke, og halvparten av nordmenn har et dårlig inntrykk av maten eldre får på institusjon. I tillegg sier 60 prosent av oss at politikerne ikke har saken høyt nok på agendaen.

Mitt engasjement for å gi eldre sunnere og bedre mat startet da jeg selv var pårørende på et sykehjem. Der fikk jeg se og føle hvor mye mat har å si for livskvaliteten når vi bli gamle. Både i form av en riktig ernæringsmessig sammensetning, men også matgleden og hygge rundt måltidene. Mat er noe vi lukter, ser, føler og smaker, samtidig som den er tett koblet til minnene våre.

Når vi blir eldre kommer utfordringer med sultfølelse, smakssanser og fysiologiske forandringer. Maten smaker ikke det samme, vi er ikke like sultne og kroppen vår trenger andre næringsstoffer enn før. Dette kan gi underernæring, og i Norge er dette et alvorlig problem. Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av eldre pasienter i sykehus og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er underernært eller i risiko for underernæring. I aldersgruppen som helhet varierer forekomsten mellom 10 og 60 prosent.

Underernæring er rett og slett blitt en folkesykdom i en svært sårbar gruppe. Slik kan vi ikke ha det. Det positive er at det ikke er mangel på løsninger.

For det første, trenger vi en nasjonal dugnad anført av myndighetene. For oss som jobber med å tilby mat er det fortsatt uklart om noen er villige til å ta et overordnet ansvar. Det er mange gode tiltak og eksempler i stortingsmeldingen «Leve hele livet», men de må følges opp med penger og krav om resultater. Kommunene må få større budsjetter til ernæringssatsing og nasjonale myndigheter må sette tydeligere krav til hva eldre kan få servert.

For det andre, trenger vi alle gode krefter – også private. I eldremeldingen legges det vekt på at matvareindustrien må lage og levere smakfulle og sunne måltider som er enkle å tilberede, samt råvarer og gode halvfabrikata for dem som lager maten selv. Vi står klare. Utfordringen kommer i møtet med skralle budsjetter og anbud der prispresset er svært høyt.

Vi har samarbeidet med flere sykehjem landet over. I samarbeid med kjøkken og ansatte ser vi på måltidsløsningene og ressursbruk, noe som faktisk gir mindre behov for medisiner gjennom ny matglede og hyggelige måltidssituasjoner. Dette gir et triveligere bomiljø for de eldre, og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

For det tredje, så kan vi som pårørende bli enda mer bevisst på problematikken, spesielt i ferieperioder som nå. Vi vet ensomhet og underernæring henger sammen. Når helsen svikter opplever flere eldre at det å tilberede en fullverdig middag blir en stor utfordring, det å spise middag alene er lite motiverende og ensomt. Nå i sommervarmen kan ferieperioden gjøre eldre spesielt utsatt, varme temperaturer og alenesitting hjelper ikke på matlysten. Ingen skal ha dårlig samvittighet for å reise på ferie i sommer. Men kanskje kan vi ta en ekstra runde med de vi er pårørende for, og sørge for at de har næringsrik og god mat tilgjengelig i løpet av sommeren

Er vi villige til å satse nå vil det betale seg senere. Tall fra Helsedirektoratet viser at norske sykehus kan spare 800 millioner ved å forebygge underernæring og liggetiden for de som blir diagnostisert og behandlet kan reduseres med rundt 20 prosent. Et målrettet arbeid med sykehjem og hjemmesykepleie vil ifølge direktoratet gi enda større økonomiske gevinster. For å si det enkelt: Bedre ernæring vil gjøre eldre i stand til å bo lenger hjemme. Dette er en vinn-vinn situasjon for både de eldre og samfunnet for øvrig.

Vi ønsker oss alle en god og verdig alderdom, og å delta i samfunnet så lenge som mulig. Riktig ernæring gir færre og kortere sykdomsperioder, økt livsglede – og lyst til å være i aktivitet. Vi vil bidra til å gjøre Norge til verdens beste land å bli gammel i. Vi vil være med å sikre eldre god ernæring og dermed god helse. Det må en dugnad til, og vi skal bidra, man da må politikerne gjøre det samme.