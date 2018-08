Foto: Roar Hagen

Finnmark er noe for seg selv

Frontene hardner til i krangelen om sammenslåingen av Troms og Finnmark. Men å si at Finnmark er noe helt spesielt er ikke å stakkarsliggjøre fylket. Tvert om.

I den opphetede sammenslåingen av Troms og Finnmark , har det gått en kule varmt den siste uken. – Finnmark må holdes i ørene, slik at fylket ikke ender opp som et u-land internt i Norge , skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen som mener Finnmark og Troms risikerer å bli «NAV-fylker» om de ikke slår seg sammen. Nordlys politiske redaktør Skjalg Fjellheim er enig, og protesterer mot «reservatet» og «stakkarsliggjøringen» av Finnmark.

At man er skeptisk til «særbehandling» av fylket er forståelig sett i lys av den til dels hardhendte politikken staten tidligere har ført i nord. Men dette er ikke i seg selv et argument mot all «særbehandling». Tvert om kan den i mange tilfeller være ønsket og fornuftig.

Finnmark har med sitt enorme areal, sin spredte befolkning, sin nærhet til Russland og sin samiske minoritet en spesiell posisjon i den norske politiske bevisstheten. Fylket har juridiske og politiske særordninger fordi det alltid har blitt sett på som spesielt. I dag er det et uttalt mål at fylket skal bevare sin kulturelle egenart. Finnmark er noe av et nasjonalt avvik. Og det må gå an å si helt uten å gi fylket et negativt stempel.

Problemet med regionreformen var at den kom som en overraskelse for folk flest i Finnmark, ikke minst fordi fylkespolitikerne trenerte saken i påvente av et regjeringsskifte. I alle andre berørte fylker begynte man arbeidet med sammenslåing. Men ikke i nord. Ikke minst takket være opposisjonen på Stortinget, som lovet å reversere sammenslåingen. Men de vant ikke valget.

Derfor er det lett å forstå at finnmarkinger protesterer, selv om det ikke går an for ansvarlige fylkespolitikere å boikotte Stortingets lovlig fattede vedtak.

Slik det ser ut nå, henger dette flertallet på Stortinget i en tynn tråd. Og det er vanskelig å finne nasjonale politikere som er for reformen. Selvsagt må finnmarkinger kunne kritisere den, uten å bli beskyldt for å sette seg selv på NAVs venteværelse. Å anerkjenne at fylket er noe for seg selv og alltid har blitt regnet som det, er ikke det samme som å nedvurdere Finnmark.