ANKESAKEN I GANG: Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i retten på første dag av ankesaken. Foto: Tore Kristiansen

Hver gang vi møtes

MENINGER 2018-08-28T13:37:30Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen og Gjermund Cappelen var gamle venner. Slike er ikke alltid gode å ha.

kommentar

Publisert: 28.08.18 15:37 Oppdatert: 28.08.18 16:02

Jensen og Cappelen har ikke vært så nærme hverandre på mange år. De to som i gamle dager kunne kjøre runder på Ekeberg i den kostbare BMW-en til Cappelen, har ikke engang hilst de siste årene.

Men i ankesaken er det så trangt at Cappelen er tvunget til å svinge forbi Jensen hver gang han skal ha pause. Det er nesten umulig å ikke berøre hverandre.

Under andre omstendigheter kunne de slått av en prat. Kanskje mimret om den rå flydroppsaken de avslørte sammen. Eller da Cappelen hjalp Jensen med å oppklare ranet av kongens skatter, da Jensen ville hjelpe Cappelen ut av fengsel på Maldivene , de gangene han bodde hjemme hos Jensen eller turen de tok sammen til Spania for å avruse Cappelen . Kanskje kunne de ledd av at politiet ikke har klart spore opp luksusklokka Jensen fikk av Cappelen. Eller av den gangen Cappelen ringte politiet fra bilen og sa han visste de spanet på ham. Narkosmugleren kunne skrytt av at han bare ble stoppet tre ganger i sin 20-årige smuglerkarriere.

Et halvt liv sammen. Litt av et liv.

Eks-politimannen Eirik Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen er enig om alle historiene over, og mye mer. At de hadde hyppig kontakt gjennom mange år, og at det utviklet seg et vennskapsforhold. Cappelen har karakterisert Jensen som oppriktig i sin støtte i tunge perioder. Jensen har karakterisert Cappelen som en superkilde som hjalp ham med å oppklare kriminalitet.

Den viktigste forskjellen er at Jensen mener Cappelen hjalp ham til politisuksess. Mens Cappelen sier Jensen hjalp ham til hasjsuksess.

Når begge to anker, er det bare Cappelen som har noe å tape. I verste fall kan han få strengere straff enn de 15 årene han fikk i tingretten. Jensen kan ikke få mer enn 21 år.

De vil prøve å appellere til juryen begge to. En bussjåfør, en UDI-ansatt, en arbeidsledig, en husøkonom, en lektor og en pensjonist er blant dem som skal avsi dom etter at hovedforhandlingen er over i januar neste år.

– Overbevist, hver og en av dere må være overbevist, sa aktor Guro Kleppe henvendt til juryen på ankesakens første dag.

Dagen gikk med til formaliteter og Kleppes innledningsforedrag, der tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen ble framholdt som blant de viktigste bevis.

1400 av dem er funnet. I lange perioder hadde de kontakt flere ganger om dagen. Jensen slet tidvis tungt med å forklare disse meldingene i første runde i tingretten.

Nå skal juryen vurdere hva det egentlig betydde da Jensen meldte Cappelen ting som «en mann i grøfta», «Av 100 møtte kun 90», «stille», «kontoret er tynt bemannet» og «snø».

Spørsmålet er om det handlet om informantvirksomhet slik Jensen har forklart. Eller om narkotikasmugling, slik Cappelen hevder.

Eller det kan være juryen ender på at det var begge deler. De var jo så gode venner.