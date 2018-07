SKOGBRANN: Det har brent flere steder i svenske skoger de siste ukene, som her i Karböle. Brannene i Jämtland, Dalarna og Gävleborg har vært de mest omfattende. Foto: MATS ANDERSSON / TT News Agency

Sommerdrømmens mareritt

kommentar

Publisert: 28.07.18 12:05

MENINGER 2018-07-28T10:05:15Z

HAMMARSTRAND, Jämtland (VG) For at ild skal dannes, trengs det oksygen, varme og brennbart materiale. De dype svenske skoger er et arnested på rot.

I Jämtland, som i nabofylket Trøndelag rett over riksgrensen, er det ikke lov å klage på varmen. Sier folk. Det er geografisk betinget. Vi er ikke bortskjemt med godværsdager og intense julinetter, annet enn i barndomsminner og den spanskesyke lyrikeren Einar Solstads poesi.

Men når beitemarkene visner, kalvenes kåte raut er stilnet av nødslakt og sommerlandskapet står i lys lue, får det være måte på. Kreperte kornåkre er en ubehagelig solskinnshistorie. Den enes drømmesommer er blitt den andres mareritt.

Apokalyptiske scener fra Sverige og Hellas har preget nyhetsbildet denne uken. Den røde hane har også slått ned i Norge.

Fra mange land på vårt kontinent meldes det om skogbranner og branntilløp i utmark. De fleste har latt seg stagge, så metaforen Europa brenner kan vi heldigvis la ligge.

Likevel: «du må ikke tro at du bare har drømt», for de mange brannene bærer bud om noe som vil komme, skal vi tro klimaforskere og branneksperter som med øverlandsk resonnans formaner oss om ikke å sove.

Til VG sier den katalanske analytikeren Marc Castellnou, en av verdens fremste spesialister på aggressive skogbranner, at dramatikken i Hellas bare er en forsmak. De ukontrollerte brannene i Sverige er en bekreftelse på en utvikling sivilsamfunnet må forberede seg på.

Han kaller 2018 et vindu inn i fremtiden: «Det vi ser i år, er det klimaendringer vil gjøre til den nye normalen», mener Castellnou.

Særlig skremmende er økningen av såkalte brannstormer, en ekstremtilstand som man hittil bare har sett i Alaska, Canada og Sibir. Men i fjor sommer oppsto fenomenet i Portugal, hvor det krevde 66 menneskeliv og forvoldte enorme skader.

En brannstorm oppstår når en brann blir så intens og energisterk at den skaper en ny storm. Mens man kan forutse hvordan en normal brann vil påvirkes av forutsigelige værforhold, vil styrken i en brannstorm selv endre været, noe som gjør det enda vanskeligere å planlegge hvordan man skal klare å stoppe flammene. Luftstrømmene trekker med seg brennende partikler over store områder og stifter ny ild.

I Sverige brenner anslagsvis 25 000 hektar. En hektar er ti tusen kvadratmeter. Fredag ettermiddag anslo svenske landbruksmyndigheter at skog til en verdi av en milliard kroner har gått opp i røyk.

Det tykke skogbeltet som binder Midt-Norden sammen er kultivert av menneskene her gjennom uminnelige generasjoner.

Fra den gang en utenlandsreise var årets bilferie til Östersund, eller skiturene midtvinters på Skalstufjellet, sitter minnet om den avfolkede gläsbygden og lange transportetapper gjennom et stammesamfunn av uendelige granlegger og furuforekomster.

Langs den samme landvei en drøy mannsalder senere, gjør det positivt inntrykk å møte et vakkert kulturlandskap med velstelte gårder, nyrestaurerte ferieboliger og pulserende lokalsamfunn. Jeg noterer i margen at dette har skjedd etter at svenskene sluttet seg til EU, og at dyret i Åpenbaringen ikke åpenbarer seg før Jämtlands län er i ferd med å bli til Härjedalens kommun.

Da kommer ødeleggelsene fra de store skogbrannene som har svidd av et areal tilsvarende 37 500 fotballbaner til syne. Et hundretalls mennesker er i løpet av de to siste ukene blitt evakuert fra de brannherjede områdene. Torsdag og fredag fikk mange av beboerne i Jämtland lov til å flytte hjem igjen, blant annet i Ragunda kommune, ti mil sør for Östersund.

Her har mye skog gått tapt, og der hvor flammene ikke har spist opp all vegetasjon har den slikket trestammene rene.

Det som står igjen er et goldt spøkelseslandskap som hentet fra en skrekkfilm. Eller en av disse postapokalyptiske beretningene om stillheten etterpå, øyeblikket da støvet legger seg og atombombens effekt kommer til skue.

Knapt noe skremmer oss mer enn brann. Ild som smerter, flammer som dreper. En brann utenfor kontroll er et mareritt. En av menneskets første lærdommer da vi forsto hvordan ild kunne skapes og reguleres, var nettopp konsekvensene av å miste kontrollen. Flammer som lever sitt eget liv spiser opp annet liv som kommer i nærheten.

Uttrykket «Flammenes rov» beskriver en ild som sluker alt. Det som er fortært av ild, er borte.

Som i Rudolf Nilsens beskrivelse av gateguttens absolutte endeligt i «krematoriets hvite ild», gir synet av oppbrent natur en opplevelse av at det er over.

Vel har mennesket drevet svibruk, og det finnes religiøse forestillinger om det rene som skal oppstå fra asken av den gamle verden. Men i møte med de kolossale krefter som en stor skogbrann representerer, er det hverken renselse eller oppbyggelighet man tenker på.

Ødeleggelsene poengterer tvert i mot hvilken destruktiv makt ukontrollert brann er. Det er mildt sagt skremmende i lys av den utviklingen som Marc Castellnou forutser.

Kommunesenteret i Ragunda heter Hammarstrand, og for enkelte av oss som også husker populærmusikk fra et annet årtusen, har dette stedet en spesiell klang. Her ligger Hammarfors kraftverk, udødeliggjort av Hans Rotmo og Vømmøl spellmannslag i den snøvlete beretningen om «Peder og Hammarforsens brus».

Men den oppdemte Ragundasjön er også et minnesmerke om brutale konsekvenser når mennesket blir hovmodig og begynner å tukle med elementenes suverenitet.

Det opprinnelige Hammarstrand lå ved bredden av den opprinnelige Ragundasjön, med et 35 meter høyt fossefall i østre ende.

For å lette tømmerfløtingen begynte man å anlegge en kunstig kanal på sørsiden av fossen. Vårflommen i 1796 rev imidlertid med seg hele kanalen og åpnet et historisk elveleie fra istiden. I løpet av fire timer ble den 25 km lange innsjøen tømt for tre millioner kubikkmeter vann.

Naturkatastrofen er en av Sveriges største noensinne.